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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11128111291113011131
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:50

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:На цей раз пересічні.
Курчат восени рахують.
Але я абсолютно не розумію чому НБУ всіма силами заважає виконувати бюджет.


НБУ намагається забезпечувати привабливість гривневих овдп, на залучення коштів через які на внутрішньому ринку великі надії в цьому році покладає мінфін
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:11

  yama написав:Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому

Вітаю. А можна посилання на цю інформацію? Бо інтернет показує лише власників турків.
Власник(и) Туреччина Turkcell
Ключова особа Ісмет Язиджи
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