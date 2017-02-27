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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:50
Дюрі-бачі написав: asti написав:
На цей раз пересічні.
Курчат восени рахують.
Але я абсолютно не розумію чому НБУ всіма силами заважає виконувати бюджет.
НБУ намагається забезпечувати привабливість гривневих овдп, на залучення коштів через які на внутрішньому ринку великі надії в цьому році покладає мінфін
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:11
yama написав:
Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому
Вітаю. А можна посилання на цю інформацію? Бо інтернет показує лише власників турків.
Власник(и) Туреччина Turkcell
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