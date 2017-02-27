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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11128111291113011131
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:50

  Дюрі-бачі написав:
  asti написав:На цей раз пересічні.
Курчат восени рахують.
Але я абсолютно не розумію чому НБУ всіма силами заважає виконувати бюджет.


НБУ намагається забезпечувати привабливість гривневих овдп, на залучення коштів через які на внутрішньому ринку великі надії в цьому році покладає мінфін
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 17:11

  yama написав:Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому

Вітаю. А можна посилання на цю інформацію? Бо інтернет показує лише власників турків.
Власник(и) Туреччина Turkcell
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whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:17

  whois2010 написав:
  yama написав:Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому

Вітаю. А можна посилання на цю інформацію? Бо інтернет показує лише власників турків.
Власник(и) Туреччина Turkcell
Ключова особа Ісмет Язиджи

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Lifecell
После продажи (с 2023 года)
править
20 декабря 2023 года оператор был полностью продан французской компании NJJ Capital (является владельцем Monaco Telecom, Salt Mobile SA, iliad и play в Польше) за 12 млрд. грн ($333,4 млн) для lifecell, 47,2 млн грн для ООО «Глобал Билги» и 1,96 млрд грн для ООО «Укртауэр». [2]

Уже 31 декабря Turkcell объявила о продаже своей дочерней компании.
Також є посилання
https://red-forum.com/threads/%D0%A2%D1 ... tal.34263/

https://podrobnosti.ua/2487580-turkcell ... ecell.html
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:20

  asti написав:Слушайте, 10 дней назад народ стоял в очереди и тарил
"на всё" в ПУМБе по 39,30. А сегодня в Пивне по 38,00 тишина. Грех не воспользоваться. Если ещё ниже уйдем - буду продавать бумаги и покупать на них))

Та ж вони тарили тільки задля того, щоб тут же здати по 39.55 :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:21

  vitaxa2006 написав:Ще можна вкласти у біткоїн, у нього зараз почався цикл росту.
вообще то у него сейчас началась коррекция...
Сибарит
Все воротилы в Давосе - некому курсы двигать :)

а у нас несмотря на войну и выехавших есть кому :)
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ага, тарили по 39.55, чтоб потом скинуть как только нащупается дно 😂

Кстати, как думаете, глубокое будет погружение? Я так понимаю, минимум до марта?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:41

  Сибарит написав:Все воротилы в Давосе - некому курсы двигать
но "вкалывают роботы, а не человек"(согласно песне фильма про рыжую пару будущих ®ашистов)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:46

  Andrey2512 написав:глубокое будет погружение? Я так понимаю, минимум до марта?
а почему бы не устроить очередной пышненький загончик вверх уже в начале февраля на какой-нибудь очередной медийной истерике про "нам ничего не дадут" :?
И так можно весь год, ещё раз 5 исполнить.
36-38-36.5-39-36.5-40-37-41-39-41-39 например.
В дни, когда у руководства нацбанка будут оканчиваться их личные гривневые ОВДП - курс будет 34 :mrgreen:
"Я не верю в анархию"©
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:25

  Andrey2512 написав:Кстати, как думаете, глубокое будет погружение? Я так понимаю, минимум до марта?
Я так понимаю погружение уже закончились, на сегодня во всяком случае - под вечер появились приемы по 38,15 при том что днём дороже 38,05 никто не брал))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 19:27

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Слушайте, 10 дней назад народ стоял в очереди и тарил
"на всё" в ПУМБе по 39,30.
Та ж вони тарили тільки задля того, щоб тут же здати по 39.55
Они да, а я откупал сданное по 39,55 в воскресенье))
asti
 
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