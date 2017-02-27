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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2024 01:59
asti написав: sergey_sryvkin написав: asti написав:
Слушайте, 10 дней назад народ стоял в очереди и тарил
"на всё" в ПУМБе по 39,30.
Та ж вони тарили тільки задля того, щоб тут же здати по 39.55
Они да, а я откупал сданное по 39,55 в воскресенье))
Які часи... замість майорів з баулами - тітки в стьобаних куртках...
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Додано: Суб 20 січ, 2024 04:07
asti
flysoulfly
Та да, загончик хороший получился, сам в него немного попал.
В 24 году для повторений будет много инфоповодов
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