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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11129111301113111132
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 01:59

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Слушайте, 10 дней назад народ стоял в очереди и тарил
"на всё" в ПУМБе по 39,30.
Та ж вони тарили тільки задля того, щоб тут же здати по 39.55
Они да, а я откупал сданное по 39,55 в воскресенье))

Які часи... замість майорів з баулами - тітки в стьобаних куртках...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 04:07

asti
flysoulfly

Та да, загончик хороший получился, сам в него немного попал.

В 24 году для повторений будет много инфоповодов
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 06:21

  flysoulfly написав:
  Andrey2512 написав:глубокое будет погружение? Я так понимаю, минимум до марта?
а почему бы не устроить очередной пышненький загончик вверх уже в начале февраля на какой-нибудь очередной медийной истерике про "нам ничего не дадут" :?
И так можно весь год, ещё раз 5 исполнить.
36-38-36.5-39-36.5-40-37-41-39-41-39 например.
В дни, когда у руководства нацбанка будут оканчиваться их личные гривневые ОВДП - курс будет 34 :mrgreen:
"Я не верю в анархию"©

У меня другая вера: "миром правит не тайная ложа, а явная лажа" (с)
Starikan
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