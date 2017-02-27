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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2024 01:59
asti написав: sergey_sryvkin написав: asti написав:
Слушайте, 10 дней назад народ стоял в очереди и тарил
"на всё" в ПУМБе по 39,30.
Та ж вони тарили тільки задля того, щоб тут же здати по 39.55
Они да, а я откупал сданное по 39,55 в воскресенье))
Які часи... замість майорів з баулами - тітки в стьобаних куртках...
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 20 січ, 2024 04:07
asti
flysoulfly
Та да, загончик хороший получился, сам в него немного попал.
В 24 году для повторений будет много инфоповодов
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Andrey2512
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Додано: Суб 20 січ, 2024 06:21
flysoulfly написав: Andrey2512 написав:
глубокое будет погружение? Я так понимаю, минимум до марта?
а почему бы не устроить очередной пышненький загончик вверх уже в начале февраля на какой-нибудь очередной медийной истерике про "нам ничего не дадут"
И так можно весь год, ещё раз 5 исполнить.
36-38-36.5-39-36.5-40-37-41-39-41-39 например.
В дни, когда у руководства нацбанка будут оканчиваться их личные гривневые ОВДП - курс будет 34
"Я не верю в анархию"©
У меня другая вера: "миром правит не тайная ложа, а явная лажа" (с)
Воскресный оффтоп о строгости американских законов.
Покупал в аптеке наркотик (опиоид) по рецепту. Потребовали американский Айди.
У меня нет. Строгий главный провизор: "ПНХ со своим укр.паспортом".
Я немного размазал скупые слезы по щекам. Продали.
"Если очень хочется (нужно), то можно".
[голос из Америки]
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Starikan
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Додано: Суб 20 січ, 2024 09:33
Starikan написав:
Покупал в аптеке наркотик
Ну не знаю в американських фільмах нігери на вулицях за наркоту лише бакси беруть ніхто рецептів не вимагає
Але якщо без жартів то бажаю Вам швидкого і повного одуження, бо опіоїди просто так не призначають
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Василь-Рівне
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