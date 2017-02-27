Які часи... замість майорів з баулами - тітки в стьобаних куртках...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2024 01:59
Які часи... замість майорів з баулами - тітки в стьобаних куртках...
Додано: Суб 20 січ, 2024 04:07
asti
flysoulfly
Та да, загончик хороший получился, сам в него немного попал.
В 24 году для повторений будет много инфоповодов
Додано: Суб 20 січ, 2024 06:21
У меня другая вера: "миром правит не тайная ложа, а явная лажа" (с)
Воскресный оффтоп о строгости американских законов.
Покупал в аптеке наркотик (опиоид) по рецепту. Потребовали американский Айди.
У меня нет. Строгий главный провизор: "ПНХ со своим укр.паспортом".
Я немного размазал скупые слезы по щекам. Продали.
"Если очень хочется (нужно), то можно".
[голос из Америки]
Додано: Суб 20 січ, 2024 09:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 20 січ, 2024 11:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У кого яка думка: пора таритися нікомунепортібним чи ще почекати?
Щось стрьомно стало чекати, бо продовжуються інформаційні вкиди у Західних СМІ про повторний напад роZZіян у літку 2024 року по всьому фронту, у тому числі і на Харків
Чи це лише спроба переломити настрої у західних парламентарів, які намірені зменшити військову допомогу Україні, чи дійсно це інсайд, який оприлюднив NYT про підготовку путіна до повторного широкомасштабного нападу у літку 2024 року на Харків і загалом на всі південно - східні області України?
А ще, подивіться на приведеному графіку на цей стрімкий ріст долярна чорному ринку та таке ж саме стрімке його падіння (що відповідає тенденціям зміни курсу на МБ). Це НБУ тимчасово знизив курс для "потрібних" учасників ринку і потім знову курс на північ? Такий сумнів зявився у мене тому, що раніше, згідно із спостереженнями, курс доляра після стрімкого зльоту дуже повільно, по копійочки протягом 3 - 4 місяців знижував курс доляра.
Додано: Суб 20 січ, 2024 12:21
Коли трублять про наступ наперед - нічого масштабного статись не повинно! Доказано випитою кавою Будановця в Криму!
Проста математика!©(Буданов-ець)
п.с.
Часом не знаєте, чи йому за балабольство на державному рівні відрізали язика, чи посадили на 5років?
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