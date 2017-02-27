Які часи... замість майорів з баулами - тітки в стьобаних куртках...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2024 01:59
Які часи... замість майорів з баулами - тітки в стьобаних куртках...
Додано: Суб 20 січ, 2024 04:07
asti
flysoulfly
Та да, загончик хороший получился, сам в него немного попал.
В 24 году для повторений будет много инфоповодов
Додано: Суб 20 січ, 2024 06:21
У меня другая вера: "миром правит не тайная ложа, а явная лажа" (с)
Воскресный оффтоп о строгости американских законов.
Покупал в аптеке наркотик (опиоид) по рецепту. Потребовали американский Айди.
У меня нет. Строгий главный провизор: "ПНХ со своим укр.паспортом".
Я немного размазал скупые слезы по щекам. Продали.
"Если очень хочется (нужно), то можно".
[голос из Америки]
Додано: Суб 20 січ, 2024 09:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 20 січ, 2024 11:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У кого яка думка: пора таритися нікомунепортібним чи ще почекати?
Щось стрьомно стало чекати, бо продовжуються інформаційні вкиди у Західних СМІ про повторний напад роZZіян у літку 2024 року по всьому фронту, у тому числі і на Харків
Чи це лише спроба переломити настрої у західних парламентарів, які намірені зменшити військову допомогу Україні, чи дійсно це інсайд, який оприлюднив NYT про підготовку путіна до повторного широкомасштабного нападу у літку 2024 року на Харків і загалом на всі південно - східні області України?
А ще, подивіться на приведеному графіку на цей стрімкий ріст долярна чорному ринку та таке ж саме стрімке його падіння (що відповідає тенденціям зміни курсу на МБ). Це НБУ тимчасово знизив курс для "потрібних" учасників ринку і потім знову курс на північ? Такий сумнів зявився у мене тому, що раніше, згідно із спостереженнями, курс доляра після стрімкого зльоту дуже повільно, по копійочки протягом 3 - 4 місяців знижував курс доляра.
Додано: Суб 20 січ, 2024 12:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а що там з грошима?
вже писав, що банківська ліквідність (кількість емітованих грошей у банках) збільшилась на 107 ярдів грн. відповідно збільшились й залишки грошей у вкладників - й найбільше знову у юросіб - на 100 ярдів, до 916 ярдів грн. залишки грошей у фізиків - на 31 ярд грн, до 712 ярдів грн.
залишки грошей у юросіб - оце найбільша проблема в майбутньому для стабільності гривні. Чому? Бо вони накоплюються без можливості використання. Юрособи не можуть вільно купувати валюту, як фізики. Що це за гроші - відкладені інвестиції, невикористаний прибуток - невідомо. й куди їх почнуть витрачати, коли знімуть обмеження - питання відкрите.
але з іншого боку, доки ці гроші збираються у юросіб, то вони не створюють тиск на валютний ринок, що було б якби гроші були у фізиків. така собі хитка рівновага.
кредити ледве дихають - тобто тримаються приблизно на одному й тому ж рівні - юрики - 516 ярдів грн, фізики - 210 ярдів грн. хоча за останні півроку трошки збільшилися.
а от банки потрохи продовжують вкладатися в ОВДП - зростання гривневих ОВДП на 26 ярдів, до 575 ярдів грн.
таким чином, може колись й переженуть кредитування - особисто мені цей факт не подобається, але маємо що маємо
але за січень ліквідність значно скоротилася, бо в січні витрати бюджету незначні, а продаючи валюту НБУ забирає гривню. таким чином ліквідність зменшилася десь на 43 ярди грн, й зараз на рівні 784 ярди грн
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 20 січ, 2024 13:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 20 січ, 2024 12:56
Re: Валютний ринок в контексті ДС
чуйка мне підказує, що з понеділка на північ долар
Додано: Суб 20 січ, 2024 13:24
Додано: Суб 20 січ, 2024 13:33
Додано: Суб 20 січ, 2024 13:53
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