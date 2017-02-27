Додано: Суб 20 січ, 2024 12:53

а що там з грошима?



вже писав, що банківська ліквідність (кількість емітованих грошей у банках) збільшилась на 107 ярдів грн. відповідно збільшились й залишки грошей у вкладників - й найбільше знову у юросіб - на 100 ярдів, до 916 ярдів грн. залишки грошей у фізиків - на 31 ярд грн, до 712 ярдів грн.



залишки грошей у юросіб - оце найбільша проблема в майбутньому для стабільності гривні. Чому? Бо вони накоплюються без можливості використання. Юрособи не можуть вільно купувати валюту, як фізики. Що це за гроші - відкладені інвестиції, невикористаний прибуток - невідомо. й куди їх почнуть витрачати, коли знімуть обмеження - питання відкрите.



але з іншого боку, доки ці гроші збираються у юросіб, то вони не створюють тиск на валютний ринок, що було б якби гроші були у фізиків. така собі хитка рівновага.



кредити ледве дихають - тобто тримаються приблизно на одному й тому ж рівні - юрики - 516 ярдів грн, фізики - 210 ярдів грн. хоча за останні півроку трошки збільшилися.



а от банки потрохи продовжують вкладатися в ОВДП - зростання гривневих ОВДП на 26 ярдів, до 575 ярдів грн.



таким чином, може колись й переженуть кредитування - особисто мені цей факт не подобається, але маємо що маємо



але за січень ліквідність значно скоротилася, бо в січні витрати бюджету незначні, а продаючи валюту НБУ забирає гривню. таким чином ліквідність зменшилася десь на 43 ярди грн, й зараз на рівні 784 ярди грн