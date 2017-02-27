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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11130111311113211133
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:28

  asti написав:
  Yuri_61 написав:чуйка мне підказує, що з понеділка на північ долар
А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:45

  Proofy написав:
  asti написав:
  Yuri_61 написав:чуйка мне підказує, що з понеділка на північ долар
А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
В смысле не дают?!
Одесса 38,20 даёт, Львов ,25, Харьков ,30))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 15:29

  asti написав:
  Proofy написав:
  asti написав:А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
В смысле не дают?!
Одесса 38,20 даёт, Львов ,25, Харьков ,30))
Харьков продает 30-35, я спрашивал, такое не прокатывает, что принимают дороже или так же как отдача.
Proofy
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Повідомлень: 2314
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