Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 січ, 2024 14:28
asti написав: Yuri_61 написав:
чуйка мне підказує, що з понеділка на північ долар
А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
Proofy
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Додано: Суб 20 січ, 2024 14:45
Proofy написав: asti написав: Yuri_61 написав:
чуйка мне підказує, що з понеділка на північ долар
А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
В смысле не дают?!
Одесса 38,20 даёт, Львов ,25, Харьков ,30))
asti
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Додано: Суб 20 січ, 2024 15:29
asti написав: Proofy написав: asti написав:
А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
В смысле не дают?!
Одесса 38,20 даёт, Львов ,25, Харьков ,30))
Харьков продает 30-35, я спрашивал, такое не прокатывает, что принимают дороже или так же как отдача.
Proofy
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Додано: Суб 20 січ, 2024 20:06
Victor8 написав: yama написав:
Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому
Подробностей не знаю, но это больше похоже на покупку. Покупку готового бизнеса.
Будут ли вложения именно инвестиций (развитие, строительство, модернизация и т.д.)- это еще вопрос. Но, факт покупки - это уже хорошо.
Не кажіть гоп поки не перескочите (с)
Антимонопольний комітет повернув французькій NJJ Capital заяву на купівлю lifecell
Realist
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