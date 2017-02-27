yama написав:Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому
Подробностей не знаю, но это больше похоже на покупку. Покупку готового бизнеса. Будут ли вложения именно инвестиций (развитие, строительство, модернизация и т.д.)- это еще вопрос. Но, факт покупки - это уже хорошо.
долари зараз вже час купувати (для довготривалої інвестиції, а не спекуляції)? Імхо, НБУ навмистно знизив курс доларпа, бо хтось поважний не вспів затаритися. Тому це стрімке зниження долара, що зараз не надовгий час. Гадаю, що з понеділка знову вверх на МБ долар.
Для порівняння середній курс продажу долара в банках: 01.01.2023: 40,50 20.01.2023: 40,54
01.01.2024: 39,0 20.01.2024: 38,25
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 20 січ, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:долари зараз вже час купувати (для довготривалої інвестиції, а не спекуляції)? Імхо, НБУ навмистно знизив курс доларпа, бо хтось поважний не вспів затаритися. Тому це стрімке зниження долара, що зараз не надовгий час. Гадаю, що з понеділка знову вверх на МБ долар.