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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11130111311113211133
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:28

  asti написав:
  Yuri_61 написав:чуйка мне підказує, що з понеділка на північ долар
А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 14:45

  Proofy написав:
  asti написав:
  Yuri_61 написав:чуйка мне підказує, що з понеділка на північ долар
А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
В смысле не дают?!
Одесса 38,20 даёт, Львов ,25, Харьков ,30))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 15:29

  asti написав:
  Proofy написав:
  asti написав:А чому з понеділка?
- Ще вчора з обіду, як я й писав))
Это только Кропивницкий так может подогревать рост, другие не дают 38.15
В смысле не дают?!
Одесса 38,20 даёт, Львов ,25, Харьков ,30))
Харьков продает 30-35, я спрашивал, такое не прокатывает, что принимают дороже или так же как отдача.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 20:06

  Victor8 написав:
  yama написав:Французький телекомунікаційний магнат вважає по-іншому він придбав Life , правда вже десь місяць тому

Подробностей не знаю, но это больше похоже на покупку. Покупку готового бизнеса.
Будут ли вложения именно инвестиций (развитие, строительство, модернизация и т.д.)- это еще вопрос. Но, факт покупки - это уже хорошо.

Не кажіть гоп поки не перескочите (с)
Антимонопольний комітет повернув французькій NJJ Capital заяву на купівлю lifecell
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

долари зараз вже час купувати (для довготривалої інвестиції, а не спекуляції)?
Імхо, НБУ навмистно знизив курс доларпа, бо хтось поважний не вспів затаритися. Тому це стрімке зниження долара, що зараз не надовгий час. Гадаю, що з понеділка знову вверх на МБ долар.

Для порівняння середній курс продажу долара в банках:
01.01.2023: 40,50
20.01.2023: 40,54

01.01.2024: 39,0
20.01.2024: 38,25

Коментарії зайві 8)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 20 січ, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:16

  Yuri_61 написав:долари зараз вже час купувати (для довготривалої інвестиції, а не спекуляції)?
Імхо, НБУ навмистно знизив курс доларпа, бо хтось поважний не вспів затаритися. Тому це стрімке зниження долара, що зараз не надовгий час. Гадаю, що з понеділка знову вверх на МБ долар.


Долар потрібно завжди купувати, якщо є за що.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 23:47

  Victor8 написав:Вкладывать инвестиции в воюющую страну - никто из иностранных инвесторов не будет.
И это даже понятно, почему...

30+ нових заводів збудував (або продовжує будувати) бізнес під час повномасштабної війни. В нове виробництво інвестують і українські, і іноземні компанії: Baykar буде виробляти в Україні БПЛА Bayraktar, AJAX SYSTEMS — електроніку, Nestlé — вермішель, Kernel будує олійно-екстаційний завод, ДТЕК — вітрову електростанцію...

Закарпаття — лідер за кількістю нових виробництв за два останніх роки.

Зображення
Первоисточник не нашел, поэтому дам ссылку на телегу того, кто перепечатал.
https://t.me/+-Nzjqhk7T7VjZGYy
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 00:43

Пик дол. прошли. Возможны февральские колебания к отметке 38,5-38,75, Но с марта уходим плавно до середины августа к отметке 37,10 - 37,50
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 00:51

Игорь да уж… на востоке - 0
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 01:03

  Игорь Алексеевич написав:Пик дол. прошли. Возможны февральские колебания к отметке 38,5-38,75, Но с марта уходим плавно до середины августа к отметке 37,10 - 37,50

Все зависит от помощи, которая если и будет, то уже в гораздо меньшем объеме, и в этом случае нбу уже не сможет так бездумно палить вагонами валюту для удержания курса.
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