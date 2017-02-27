ви дивитесь динаміку попередніх років - й чому ви вирішили, що в цьому році вона буде така ж?
іноземна допомога зараз відміняє всі попередні статистичні спостереження
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2024 02:18
ви дивитесь динаміку попередніх років - й чому ви вирішили, що в цьому році вона буде така ж?
іноземна допомога зараз відміняє всі попередні статистичні спостереження
Додано: Пон 22 січ, 2024 03:28
"доктор економічних наук, заступник голови Ради НБУ" врать не будет
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