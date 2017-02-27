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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11131111321113311134
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 02:18

  Игорь Алексеевич написав:Пик дол. прошли. Возможны февральские колебания к отметке 38,5-38,75, Но с марта уходим плавно до середины августа к отметке 37,10 - 37,50

ви дивитесь динаміку попередніх років - й чому ви вирішили, що в цьому році вона буде така ж?

іноземна допомога зараз відміняє всі попередні статистичні спостереження
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 03:28

  Shaman написав:ви дивитесь динаміку попередніх років - й чому ви вирішили, що в цьому році вона буде така ж?

"доктор економічних наук, заступник голови Ради НБУ" врать не будет :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 06:54

  Andrey2512 написав:Игорь да уж… на востоке - 0
Если б только там, Полтавщина и Черкасчина тоже 0,
хотя вроде бы глубокий тыл))
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 06:55

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Игорь да уж… на востоке - 0
Если б только там, Полтавщина и Черкасчина тоже 0,
хотя вроде бы глубокий тыл))
И по земле до сих пор ни одной сделки с нерезидентами...
:( :(
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