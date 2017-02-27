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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11132111331113411135>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 02:18

  Игорь Алексеевич написав:Пик дол. прошли. Возможны февральские колебания к отметке 38,5-38,75, Но с марта уходим плавно до середины августа к отметке 37,10 - 37,50

ви дивитесь динаміку попередніх років - й чому ви вирішили, що в цьому році вона буде така ж?

іноземна допомога зараз відміняє всі попередні статистичні спостереження
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 03:28

  Shaman написав:ви дивитесь динаміку попередніх років - й чому ви вирішили, що в цьому році вона буде така ж?

"доктор економічних наук, заступник голови Ради НБУ" врать не будет :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 06:54

  Andrey2512 написав:Игорь да уж… на востоке - 0
Если б только там, Полтавщина и Черкасчина тоже 0,
хотя вроде бы глубокий тыл))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 06:55

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Игорь да уж… на востоке - 0
Если б только там, Полтавщина и Черкасчина тоже 0,
хотя вроде бы глубокий тыл))
И по земле до сих пор ни одной сделки с нерезидентами...
:( :(
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:29

  asti написав:
  Andrey2512 написав:Игорь да уж… на востоке - 0
Если б только там, Полтавщина и Черкасчина тоже 0,
хотя вроде бы глубокий тыл))


Это как посмотреть. От Харькова до Полтавы 140 км.
Если что то пойдет не так то ее проскочат и не заметят. А вот Днепр это уже преграда если мосты взорвать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю Всіх з Днем Соборності України !
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ви дивитесь динаміку попередніх років
Всё правильно смотрим динамику прошлых годов и немного смотрим вперёд. Что будет в 2030году?, а вот что было вчера - уже 100% есть в статистике, а что будет летом..., то пока только предварит. расчёты бюджета и внешней помощи.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:Это как посмотреть. От Харькова до Полтавы 140 км.
Если что то пойдет не так то ее проскочат и не заметят. А вот Днепр это уже преграда если мосты взорвать.
У нас что на улице март 22года?
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:ви дивитесь динаміку попередніх років
Всё правильно смотрим динамику прошлых годов и немного смотрим вперёд. Что будет в 2030году?, а вот что было вчера - уже 100% есть в статистике, а что будет летом..., то пока только предварит. расчёты бюджета и внешней помощи.
каждый год отличается от другого в военное время. А у вас по инерции ожидания, пики прошли, в марте вниз ... Зебры не хватает, запел бы свою лебединую песню о 34

PS вообще то в 23 курс ожидался 42, НБУ повлиял ...
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:15

  asti написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Игорь да уж… на востоке - 0
Если б только там, Полтавщина и Черкасчина тоже 0,
хотя вроде бы глубокий тыл))
И по земле до сих пор ни одной сделки с нерезидентами...
:( :(

я вже писав - нерези не можуть купувати землю. чи ви це так жартуєте?
Shaman
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