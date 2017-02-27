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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11132111331113411135
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:20

  asti написав:
  Andrey2512 написав:как думаете, глубокое будет погружение
Я так понимаю погружение уже закончились, на сегодня во всяком случае - под вечер появились приемы по 38,15
пока мой маркер(Південний) курсы не поднял, значит каким-то ростом не пахнет
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич,
Підчас війни дивитись на попередні роки - нелогічно. З Ваших дописів в 2023 (добре заробили на грн-депозитах), але роки 2023 і 2024 різні. На початку 2023 ще була надія, а вже в 2024 жодного позитиву :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:31

  Proofy написав:... Зебры не хватает, запел бы свою лебединую песню о 34
:D
  flysoulfly написав:....

В дни, когда у руководства нацбанка будут оканчиваться их личные гривневые ОВДП - курс будет 34 :mrgreen:
- why not? падаждьом...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:07

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:как думаете, глубокое будет погружение
Я так понимаю погружение уже закончились, на сегодня во всяком случае - под вечер появились приемы по 38,15
пока мой маркер(Південний) курсы не поднял, значит каким-то ростом не пахнет
Если и Пумба отдает по 38, то этот знак все подтверждает.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:18

  asti написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Игорь да уж… на востоке - 0
Если б только там, Полтавщина и Черкасчина тоже 0,
хотя вроде бы глубокий тыл))
И по земле до сих пор ни одной сделки с нерезидентами...
Сори, перепутал нерезов с юрлицами, но от этого не легче:

https://bizagro.com.ua/biznes-prodav-po ... n_get_more
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нацбанк навіть зменшив інтервенції протягом січня більш як на 30%.
Інтервенції Національного банку у січні 2024 року
Період Сума проданої валюти, млн дол.
01.01-05.01.24 789,50
08.01-12.01.24 673,62
15.01-19.01.24 531,00
Крім цього, як була, так і залишається невизначеність щодо виділення міжнародного фінансування Україні у 2024 році. Це досить потужний психологічний фактор, що грає проти зміцнення гривні.
Не варто забувати і про той тиск, якого зазнає український експорт: його обсяг у 2023 році до 2022 року скоротився на 8 млрд дол. до 36,9 млрд дол. У тому числі це відбувається через проблеми на кордоні між Україною та сусідніми країнами ЄС.
До кінця січня гривня може знову піти на послаблення. Хоча ймовірність того, що курс знову перевищить 39 грн/дол., невелика. Верхнім кордоном швидше за все буде 38,7-38,8 грн/дол.
На думку експертів, Нацбанк намагається "виховати" ринок та привчити його до руху курсу у дві сторони. "Очевидно, на тлі перегрітого ринку курс виріс вище за певний умовний компромісний (на думку НБУ) рівень. Тепер ринок коригується і повинен знайти новий баланс. Хоча межі руху курсу в кінцевому рахунку все одно визначає саме Нацбанк", – вважає Артем Красовський. https://delo.ua/finance/grivnya-vidpoci ... ya-428372/

НБУ вказує, що грошова база (кошти в обігу) у 2023 році збільшилася на 23,3% або на 184,4 млрд грн – до 976,9 млрд грн.
При цьому депозити за минулий рік зросли на 28,6% або на 525,6 млрд грн – до 2,36 трлн грн. Зокрема, гривневі депозити збільшилися на 35,2% або на 424,4 млрд грн – до 1,63 трлн грн, а валютні – на 16,1% або на 101,1 млрд грн (у гривневому еквіваленті) – до 731,3 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/11/708654/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:а вже в 2024 жодного позитиву
У кого как...
Игорь Алексеевич
 
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