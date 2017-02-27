Игорь Алексеевич, Підчас війни дивитись на попередні роки - нелогічно. З Ваших дописів в 2023 (добре заробили на грн-депозитах), але роки 2023 і 2024 різні. На початку 2023 ще була надія, а вже в 2024 жодного позитиву
Нацбанк навіть зменшив інтервенції протягом січня більш як на 30%. Інтервенції Національного банку у січні 2024 року Період Сума проданої валюти, млн дол. 01.01-05.01.24 789,50 08.01-12.01.24 673,62 15.01-19.01.24 531,00 Крім цього, як була, так і залишається невизначеність щодо виділення міжнародного фінансування Україні у 2024 році. Це досить потужний психологічний фактор, що грає проти зміцнення гривні. Не варто забувати і про той тиск, якого зазнає український експорт: його обсяг у 2023 році до 2022 року скоротився на 8 млрд дол. до 36,9 млрд дол. У тому числі це відбувається через проблеми на кордоні між Україною та сусідніми країнами ЄС. До кінця січня гривня може знову піти на послаблення. Хоча ймовірність того, що курс знову перевищить 39 грн/дол., невелика. Верхнім кордоном швидше за все буде 38,7-38,8 грн/дол. На думку експертів, Нацбанк намагається "виховати" ринок та привчити його до руху курсу у дві сторони. "Очевидно, на тлі перегрітого ринку курс виріс вище за певний умовний компромісний (на думку НБУ) рівень. Тепер ринок коригується і повинен знайти новий баланс. Хоча межі руху курсу в кінцевому рахунку все одно визначає саме Нацбанк", – вважає Артем Красовський. https://delo.ua/finance/grivnya-vidpoci ... ya-428372/
НБУ вказує, що грошова база (кошти в обігу) у 2023 році збільшилася на 23,3% або на 184,4 млрд грн – до 976,9 млрд грн. При цьому депозити за минулий рік зросли на 28,6% або на 525,6 млрд грн – до 2,36 трлн грн. Зокрема, гривневі депозити збільшилися на 35,2% або на 424,4 млрд грн – до 1,63 трлн грн, а валютні – на 16,1% або на 101,1 млрд грн (у гривневому еквіваленті) – до 731,3 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/11/708654/