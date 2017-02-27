Игорь Алексеевич, Підчас війни дивитись на попередні роки - нелогічно. З Ваших дописів в 2023 (добре заробили на грн-депозитах), але роки 2023 і 2024 різні. На початку 2023 ще була надія, а вже в 2024 жодного позитиву
Нацбанк навіть зменшив інтервенції протягом січня більш як на 30%. Інтервенції Національного банку у січні 2024 року Період Сума проданої валюти, млн дол. 01.01-05.01.24 789,50 08.01-12.01.24 673,62 15.01-19.01.24 531,00 Крім цього, як була, так і залишається невизначеність щодо виділення міжнародного фінансування Україні у 2024 році. Це досить потужний психологічний фактор, що грає проти зміцнення гривні. Не варто забувати і про той тиск, якого зазнає український експорт: його обсяг у 2023 році до 2022 року скоротився на 8 млрд дол. до 36,9 млрд дол. У тому числі це відбувається через проблеми на кордоні між Україною та сусідніми країнами ЄС. До кінця січня гривня може знову піти на послаблення. Хоча ймовірність того, що курс знову перевищить 39 грн/дол., невелика. Верхнім кордоном швидше за все буде 38,7-38,8 грн/дол. На думку експертів, Нацбанк намагається "виховати" ринок та привчити його до руху курсу у дві сторони. "Очевидно, на тлі перегрітого ринку курс виріс вище за певний умовний компромісний (на думку НБУ) рівень. Тепер ринок коригується і повинен знайти новий баланс. Хоча межі руху курсу в кінцевому рахунку все одно визначає саме Нацбанк", – вважає Артем Красовський. https://delo.ua/finance/grivnya-vidpoci ... ya-428372/
НБУ вказує, що грошова база (кошти в обігу) у 2023 році збільшилася на 23,3% або на 184,4 млрд грн – до 976,9 млрд грн. При цьому депозити за минулий рік зросли на 28,6% або на 525,6 млрд грн – до 2,36 трлн грн. Зокрема, гривневі депозити збільшилися на 35,2% або на 424,4 млрд грн – до 1,63 трлн грн, а валютні – на 16,1% або на 101,1 млрд грн (у гривневому еквіваленті) – до 731,3 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/11/708654/
На прошедшей неделе, впервые за долгий период, было погашение долгосрочного рефинанса в сумме 0.700 млрд. грн. Остаток задолженности платежеспособных банков менее 2 млрд.
Погашение 3-месячных депосертификатов составило 20.167 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 33.573 млрд. грн.). Привлечения на этой неделе не было.
В среду были погашены облигации на 2.5 млрд.грн, находившиеся на балансе НБУ. Это был выпуск 2014 года.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 20.068 млрд. грн. (неделей ранее 25.654 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 3.101 млрд. грн, (неделей ранее 59.227 млрд. грн) Если бы не облигации с рефинансом, на регулярных операциях скатились бы в эмиссию.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1593.01 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 625.652 млрд. грн. (неделей ранее 611.557 млрд. грн.) Есть умеренный рост, но успокаивает то, что это была неделя без привлечения гривны в депосертификаты.
Расходы казначейства превысили доходы на 10.775 млрд. грн. (неделей ранее 3.937 млрд. грн.) Все еще скромно, но уже ближе к привычным показателям. Есть надежда, что это уже выход из зимней спячки.
За неделю было инкассировано 1.217 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 3.099 млрд. грн.) Как обычно, в начале недели наличность текла в банки, а в конце - из банков. Общий баланс можно назвать нейтральным - такие объемы соответствуют спокойной обстановке.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 0,10; Продал – 531,00. Снова существенное сокращение. Результат минимальный с ноября прошлого года. В начале осени я бы назвал его средним. Также стоит подчеркнуть удивительное спокойствие рынка - очень ровное распределение по дням объемов интервенций, объемов заявок клиентов банков и спрос физлиц. Даже выходной в США в начале недели не смог внести видимого возмущения.