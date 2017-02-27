Додано: Пон 22 січ, 2024 14:55

На прошедшей неделе, впервые за долгий период, было погашение долгосрочного рефинанса в сумме 0.700 млрд. грн. Остаток задолженности платежеспособных банков менее 2 млрд.



Погашение 3-месячных депосертификатов составило 20.167 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 33.573 млрд. грн.).

Привлечения на этой неделе не было.



В среду были погашены облигации на 2.5 млрд.грн, находившиеся на балансе НБУ.

Это был выпуск 2014 года.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 20.068 млрд. грн. (неделей ранее 25.654 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 3.101 млрд. грн, (неделей ранее 59.227 млрд. грн)

Если бы не облигации с рефинансом, на регулярных операциях скатились бы в эмиссию.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1593.01 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 625.652 млрд. грн. (неделей ранее 611.557 млрд. грн.)

Есть умеренный рост, но успокаивает то, что это была неделя без привлечения гривны в депосертификаты.



Расходы казначейства превысили доходы на 10.775 млрд. грн. (неделей ранее 3.937 млрд. грн.)

Все еще скромно, но уже ближе к привычным показателям. Есть надежда, что это уже выход из зимней спячки.



За неделю было инкассировано 1.217 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 3.099 млрд. грн.)

Как обычно, в начале недели наличность текла в банки, а в конце - из банков. Общий баланс можно назвать нейтральным - такие объемы соответствуют спокойной обстановке.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0,10;

Продал – 531,00.

Снова существенное сокращение. Результат минимальный с ноября прошлого года. В начале осени я бы назвал его средним. Также стоит подчеркнуть удивительное спокойствие рынка - очень ровное распределение по дням объемов интервенций, объемов заявок клиентов банков и спрос физлиц. Даже выходной в США в начале недели не смог внести видимого возмущения.