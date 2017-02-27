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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11133111341113511136>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:20

  asti написав:
  Andrey2512 написав:как думаете, глубокое будет погружение
Я так понимаю погружение уже закончились, на сегодня во всяком случае - под вечер появились приемы по 38,15
пока мой маркер(Південний) курсы не поднял, значит каким-то ростом не пахнет
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич,
Підчас війни дивитись на попередні роки - нелогічно. З Ваших дописів в 2023 (добре заробили на грн-депозитах), але роки 2023 і 2024 різні. На початку 2023 ще була надія, а вже в 2024 жодного позитиву :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:31

  Proofy написав:... Зебры не хватает, запел бы свою лебединую песню о 34
:D
  flysoulfly написав:....

В дни, когда у руководства нацбанка будут оканчиваться их личные гривневые ОВДП - курс будет 34 :mrgreen:
- why not? падаждьом...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:07

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:как думаете, глубокое будет погружение
Я так понимаю погружение уже закончились, на сегодня во всяком случае - под вечер появились приемы по 38,15
пока мой маркер(Південний) курсы не поднял, значит каким-то ростом не пахнет
Если и Пумба отдает по 38, то этот знак все подтверждает.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:18

  asti написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:Игорь да уж… на востоке - 0
Если б только там, Полтавщина и Черкасчина тоже 0,
хотя вроде бы глубокий тыл))
И по земле до сих пор ни одной сделки с нерезидентами...
Сори, перепутал нерезов с юрлицами, но от этого не легче:

https://bizagro.com.ua/biznes-prodav-po ... n_get_more
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нацбанк навіть зменшив інтервенції протягом січня більш як на 30%.
Інтервенції Національного банку у січні 2024 року
Період Сума проданої валюти, млн дол.
01.01-05.01.24 789,50
08.01-12.01.24 673,62
15.01-19.01.24 531,00
Крім цього, як була, так і залишається невизначеність щодо виділення міжнародного фінансування Україні у 2024 році. Це досить потужний психологічний фактор, що грає проти зміцнення гривні.
Не варто забувати і про той тиск, якого зазнає український експорт: його обсяг у 2023 році до 2022 року скоротився на 8 млрд дол. до 36,9 млрд дол. У тому числі це відбувається через проблеми на кордоні між Україною та сусідніми країнами ЄС.
До кінця січня гривня може знову піти на послаблення. Хоча ймовірність того, що курс знову перевищить 39 грн/дол., невелика. Верхнім кордоном швидше за все буде 38,7-38,8 грн/дол.
На думку експертів, Нацбанк намагається "виховати" ринок та привчити його до руху курсу у дві сторони. "Очевидно, на тлі перегрітого ринку курс виріс вище за певний умовний компромісний (на думку НБУ) рівень. Тепер ринок коригується і повинен знайти новий баланс. Хоча межі руху курсу в кінцевому рахунку все одно визначає саме Нацбанк", – вважає Артем Красовський. https://delo.ua/finance/grivnya-vidpoci ... ya-428372/

НБУ вказує, що грошова база (кошти в обігу) у 2023 році збільшилася на 23,3% або на 184,4 млрд грн – до 976,9 млрд грн.
При цьому депозити за минулий рік зросли на 28,6% або на 525,6 млрд грн – до 2,36 трлн грн. Зокрема, гривневі депозити збільшилися на 35,2% або на 424,4 млрд грн – до 1,63 трлн грн, а валютні – на 16,1% або на 101,1 млрд грн (у гривневому еквіваленті) – до 731,3 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/11/708654/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:а вже в 2024 жодного позитиву
У кого как...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:55

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе, впервые за долгий период, было погашение долгосрочного рефинанса в сумме 0.700 млрд. грн. Остаток задолженности платежеспособных банков менее 2 млрд.

Погашение 3-месячных депосертификатов составило 20.167 млрд. грн. (неделей ранее привлечение 33.573 млрд. грн.).
Привлечения на этой неделе не было.

В среду были погашены облигации на 2.5 млрд.грн, находившиеся на балансе НБУ.
Это был выпуск 2014 года.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 20.068 млрд. грн. (неделей ранее 25.654 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 3.101 млрд. грн, (неделей ранее 59.227 млрд. грн)
Если бы не облигации с рефинансом, на регулярных операциях скатились бы в эмиссию.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1593.01 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 625.652 млрд. грн. (неделей ранее 611.557 млрд. грн.)
Есть умеренный рост, но успокаивает то, что это была неделя без привлечения гривны в депосертификаты.

Расходы казначейства превысили доходы на 10.775 млрд. грн. (неделей ранее 3.937 млрд. грн.)
Все еще скромно, но уже ближе к привычным показателям. Есть надежда, что это уже выход из зимней спячки.

За неделю было инкассировано 1.217 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 3.099 млрд. грн.)
Как обычно, в начале недели наличность текла в банки, а в конце - из банков. Общий баланс можно назвать нейтральным - такие объемы соответствуют спокойной обстановке.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,10;
Продал – 531,00.
Снова существенное сокращение. Результат минимальный с ноября прошлого года. В начале осени я бы назвал его средним. Также стоит подчеркнуть удивительное спокойствие рынка - очень ровное распределение по дням объемов интервенций, объемов заявок клиентов банков и спрос физлиц. Даже выходной в США в начале недели не смог внести видимого возмущения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................22.01.2024...........23.01.2024
дата розрахунку.................19.01.2024............22.01.2024
Євро....................................40,8404.................40,7928
Долар США.........................37,5268.................37,4521...-0.20%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.01.2024.......................37,4691

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0892 (на прошлой сессии 1.0883) +0.08%

Торги стартовали примерно на уровне действующего официального курса. В самом начале немного сдвинулись вниз, а потом рынок стабилизировался и котировки почти всю сессию остаются на одном уровне.
Справочный курс получился почти на 6 копеек ниже действующего официального.
Официальный курс по инерции сбросил еще почти 2 копейки.
Общее укрепление гривны за сессию составило 7.47 копейки.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.19 (на прошлой сессии 103.37)
В пятницу вечером произошло очень небольшое плавное снижение. Сегодня, как обычно по понедельникам, колебания очень умеренные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:47

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................22.01.2024...........23.01.2024
дата розрахунку.................19.01.2024............22.01.2024
Євро....................................40,8404.................40,7928
Долар США.........................37,5268.................37,4521...-0.20%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.01.2024.......................37,4691

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0892 (на прошлой сессии 1.0883) +0.08%

Торги стартовали примерно на уровне действующего официального курса. В самом начале немного сдвинулись вниз, а потом рынок стабилизировался и котировки почти всю сессию остаются на одном уровне.
Справочный курс получился почти на 6 копеек ниже действующего официального.
Официальный курс по инерции сбросил еще почти 2 копейки.
Общее укрепление гривны за сессию составило 7.47 копейки.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.19 (на прошлой сессии 103.37)
В пятницу вечером произошло очень небольшое плавное снижение. Сегодня, как обычно по понедельникам, колебания очень умеренные.

При все уважении. Это все в прошедшем времени. Какой курс в перспективе?
Investor_K
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