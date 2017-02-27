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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11133111341113511136
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:58

Investor_K
Перспективный :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 16:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Какой курс в перспективе?
буде зростати , але в майбутньому , в короткій перспективі буде зменшуватися - не менше 36,6 та не більше 42 до кінця 2024 року , при наявній фіндопомозі і її наявності до кінця року в межах домовленостей .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:01

  Investor_K написав:При все уважении. Это все в прошедшем времени. Какой курс в перспективе?

"Точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра". Нужно только набраться терпения и немного подождать.
moveton
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