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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:58
Investor_K
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Додано: Пон 22 січ, 2024 16:59
Investor_K написав:
Какой курс в перспективе?
буде зростати , але в майбутньому , в короткій перспективі буде зменшуватися - не менше 36,6 та не більше 42 до кінця 2024 року , при наявній фіндопомозі і її наявності до кінця року в межах домовленостей .
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:01
Investor_K написав:
При все уважении. Это все в прошедшем времени. Какой курс в перспективе?
"Точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра". Нужно только набраться терпения и немного подождать.
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