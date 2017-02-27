Investor_K
Перспективный
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2024 16:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 22 січ, 2024 17:01
Додано: Пон 22 січ, 2024 19:10
прогноз на завтра вже можна зробити о 13.00 з точністю 95%
а якщо залишаються сумніви, то о 15.00 точність вже 99% (як казав ДС стрибок мертвої кішки на кінець торгової сесії)
-дивиться на динаміку торгів на МБ
-дивиться як швидко змінюють (і на скільки) оптові обмінники (бо вони уважно слідкують
за МБ)
на вихідні майже 90% відсотків великих оптів піднімають курс на 10-15коп (це є сталою тенденцією останні рік-півтора): банки не працюють і вони ловлять клієнтів на бонус(+15коп від курсу п'ятниці), потім починається робочий тиждень і курс падає часто
у вівторок, але це трапляється і понеділок теж
як приклад сьогодні: одна обережна контора вже о 12:14 скинула 7копійок
решта зробили о 14:45, 15:13 , 15:40
взяв собі за правило-якщо продавати, то до півдня
купувати-після 14.30
Додано: Пон 22 січ, 2024 19:20
Ой, это такая лотерея. Во-первых, при общем направлении на ревал не редко на выходные получается ниже, чем в пятницу. А в понедельник ещё ниже, да. А во-вторых в обменке могут сказать (сам проходил), что курс-то оптовый есть, но им лень в выходной по нему оформлять, а кому сильно спешно, у тех сегодня купят на те самый 10-15 копеек дешевле от заявленного курса. Или речь про курс продажи? Там да, и 50 копеек накинуть запросто и не только у оптовых.
Додано: Пон 22 січ, 2024 19:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хто оракулу буде зуб вибивати?
Додано: Пон 22 січ, 2024 19:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
приватбанк зубами держит курс долара, ни на копейку в понедельник его не снизил, в отличии от обменок.
С чего бы это?
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