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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2024 21:49
Yuri_61 написав:
приватбанк зубами держит курс долара, ни на копейку в понедельник его не снизил, в отличии от обменок.
С чего бы это?
Тута якось не так?
Приватбанк 09:19 37.500 0.000 38.100 -0.400
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