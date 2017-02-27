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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 січ, 2024 21:49
Yuri_61 написав:
приватбанк зубами держит курс долара, ни на копейку в понедельник его не снизил, в отличии от обменок.
С чего бы это?
Тута якось не так?
Приватбанк 09:19 37.500 0.000 38.100 -0.400
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Додано: Вів 23 січ, 2024 00:28
asti написав:
Я и сам удивлён тем что происходит на рынке - не думал
что мы опять вниз поедем...
Юра нагнал паники. Поход на юг образовался конкретный, можно расслабиться.
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Proofy
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Додано: Вів 23 січ, 2024 00:32
Proofy написав: asti написав:
Я и сам удивлён тем что происходит на рынке - не думал
что мы опять вниз поедем...
Юра нагнал паники. Поход на юг образовался конкретный, можно расслабиться.
Не знаю - не знаю... Вряд ли мы сильно ниже 38 уйдем, а если и уйдем - это цена покупки, а не продажи долларов))
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asti
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Додано: Вів 23 січ, 2024 01:37
В мене весь час виникає питання навіщо цей цирк? Ми що вже навчились друкувати долари? І взагалі як гривня може укріплюватись якщо НБУ продає більше ніж купує? Де ринкова рівновага?
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