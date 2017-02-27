RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11134111351113611137
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:49

  Yuri_61 написав:приватбанк зубами держит курс долара, ни на копейку в понедельник его не снизил, в отличии от обменок.
С чего бы это?

Тута якось не так?
Приватбанк 09:19 37.500 0.000 38.100 -0.400
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 31.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Я и сам удивлён тем что происходит на рынке - не думал
что мы опять вниз поедем...
Юра нагнал паники. Поход на юг образовался конкретный, можно расслабиться.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 24.10.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:32

  Proofy написав:
  asti написав:Я и сам удивлён тем что происходит на рынке - не думал
что мы опять вниз поедем...
Юра нагнал паники. Поход на юг образовался конкретный, можно расслабиться.
Не знаю - не знаю... Вряд ли мы сильно ниже 38 уйдем, а если и уйдем - это цена покупки, а не продажи долларов))
asti
 
Повідомлень: 3703
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 01:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В мене весь час виникає питання навіщо цей цирк? Ми що вже навчились друкувати долари? І взагалі як гривня може укріплюватись якщо НБУ продає більше ніж купує? Де ринкова рівновага?
ihorsic
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11134111351113611137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3351, 3352, 3353
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33521 36718791
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2024 22:42
Олежан
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23147767
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13174923
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4856)
23.01.2024 01:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.