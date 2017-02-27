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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11134111351113611137
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:49

  Yuri_61 написав:приватбанк зубами держит курс долара, ни на копейку в понедельник его не снизил, в отличии от обменок.
С чего бы это?

Тута якось не так?
Приватбанк 09:19 37.500 0.000 38.100 -0.400
valya
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Я и сам удивлён тем что происходит на рынке - не думал
что мы опять вниз поедем...
Юра нагнал паники. Поход на юг образовался конкретный, можно расслабиться.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:32

  Proofy написав:
  asti написав:Я и сам удивлён тем что происходит на рынке - не думал
что мы опять вниз поедем...
Юра нагнал паники. Поход на юг образовался конкретный, можно расслабиться.
Не знаю - не знаю... Вряд ли мы сильно ниже 38 уйдем, а если и уйдем - это цена покупки, а не продажи долларов))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 01:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В мене весь час виникає питання навіщо цей цирк? Ми що вже навчились друкувати долари? І взагалі як гривня може укріплюватись якщо НБУ продає більше ніж купує? Де ринкова рівновага?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://mediasat.info/uk/2024/01/22/pro ... lo-ne-tak/ це погані новини на перспективу . Шкода що в нас в Україні нічого не змінилося
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:55

  ihorsic написав:В мене весь час виникає питання навіщо цей цирк? Ми що вже навчились друкувати долари? І взагалі як гривня може укріплюватись якщо НБУ продає більше ніж купує? Де ринкова рівновага?

А что, сейчас не рыночное равновесие? Вроде, уже нет особых административных ограничений на валютообмен. Причём в первую очередь их нет на МВБ. Может это и цирк, тут не скажу зачем.
moveton
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