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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11135111361113711138
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Кто-то недавно говорил о верном пути Китая в следствии принятия правильных коллективных решений (поиск не находит)

В Китаю був вірний шлях, з якого Сі звернув років 10 тому.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:20

  lubarec написав:Vadim_ Будем ждать хороших новостей от вас.


у півні сині долари для клієнтів під замовлення після закінчення депо...для решти
взагалі можуть не продавати (це як правило)
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:59

  lubarec написав:Vadim_ Будем ждать хороших новостей от вас.

Доллар продаєте?
Якось напружено касир запитує - скільки бажаєте?
....
і легким рухом дістає з сейфа "цеглину" запаковану в пе.
па 38.00 сині, муха не сиділа.
п.с. таке враження шо або вночі друкували або шось знають, але евро у них па 42.00 а на опті 41.75
Опт наразі 38.05/38.25
Vadim_
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