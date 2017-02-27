В Китаю був вірний шлях, з якого Сі звернув років 10 тому.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:20
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:38
ihorsic на свята курс піднявся через ажіотаж. а зараз так само і знижається. цікаво, яке дно буде?!
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:59
Доллар продаєте?
Якось напружено касир запитує - скільки бажаєте?
....
і легким рухом дістає з сейфа "цеглину" запаковану в пе.
па 38.00 сині, муха не сиділа.
п.с. таке враження шо або вночі друкували або шось знають, але евро у них па 42.00 а на опті 41.75
Опт наразі 38.05/38.25
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