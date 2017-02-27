В Китаю був вірний шлях, з якого Сі звернув років 10 тому.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:20
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:38
ihorsic на свята курс піднявся через ажіотаж. а зараз так само і знижається. цікаво, яке дно буде?!
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:59
Доллар продаєте?
Якось напружено касир запитує - скільки бажаєте?
....
і легким рухом дістає з сейфа "цеглину" запаковану в пе.
па 38.00 сині, муха не сиділа.
п.с. таке враження шо або вночі друкували або шось знають, але евро у них па 42.00 а на опті 41.75
Опт наразі 38.05/38.25
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:00
Заглядаючи в майбутнє©
Прийшла вже і премія...
Тож курс вверх/вниз?
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:14
Додано: Вів 23 січ, 2024 13:48
Середньорічна зважена 2024
Вітаюсь совсіма!
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0578
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0141
Повні оберти МБ за тиждень - 818,8871
Середні оберти за тиждень - 163,7774
Середні оберти за рік - 192,4977
СередньоТижневеЗважене - 37,8457
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня впала втретє поспіль. Середні оберти за тиждень впали. Вони меньші ніж середньорічні оберти. НБУ меньше витрачав на інтервенції при тому що курс йшов донизу!
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0086
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0064
Повні оберти МБ за тиждень - 914,9258
Середні оберти за тиждень - 182,9852
Середні оберти за рік - 206,8578
СередньоТижневеЗважене - 38,1353
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала вдруге поспіль. Середні оберти за тиждень впали.
Поточний тиждень змінив режим. На початку хоч і копійчано, та курс продовжив падати. Середньотижнева зважена впала нижче річної зваженої. Пройшли бюджетні виплати. Поточний курс має тяготіти до середньорічної зваженої. Здається, в кінці тижня лепше ночувати буде в валюті.
ВО
Хай щастить!
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