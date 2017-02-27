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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11135111361113711138
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Кто-то недавно говорил о верном пути Китая в следствии принятия правильных коллективных решений (поиск не находит)

В Китаю був вірний шлях, з якого Сі звернув років 10 тому.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:20

  lubarec написав:Vadim_ Будем ждать хороших новостей от вас.


у півні сині долари для клієнтів під замовлення після закінчення депо...для решти
взагалі можуть не продавати (це як правило)
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:38

ihorsic на свята курс піднявся через ажіотаж. а зараз так само і знижається. цікаво, яке дно буде?!
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:59

  lubarec написав:Vadim_ Будем ждать хороших новостей от вас.

Доллар продаєте?
Якось напружено касир запитує - скільки бажаєте?
....
і легким рухом дістає з сейфа "цеглину" запаковану в пе.
па 38.00 сині, муха не сиділа.
п.с. таке враження шо або вночі друкували або шось знають, але евро у них па 42.00 а на опті 41.75
Опт наразі 38.05/38.25
Vadim_
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Заглядаючи в майбутнє©

Прийшла вже і премія...

Тож курс вверх/вниз?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:14

  Успіх написав:Прийшла вже і премія...

Тож курс вверх/вниз?

25.12.23.USD 38.00 / 38.30
31.12.23. USD 38.80 / 40.00
08.01.24. USD 39.20 / 39.50
15.01.24. USD 38.60 / 38.90
23.01.24. USD 38.00 / 38.25
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 13:48

Середньорічна зважена 2024


Вітаюсь совсіма!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0578
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0141
Повні оберти МБ за тиждень - 818,8871
Середні оберти за тиждень - 163,7774
Середні оберти за рік - 192,4977
СередньоТижневеЗважене - 37,8457


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня впала втретє поспіль. Середні оберти за тиждень впали. Вони меньші ніж середньорічні оберти. НБУ меньше витрачав на інтервенції при тому що курс йшов донизу!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0086
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0064
Повні оберти МБ за тиждень - 914,9258
Середні оберти за тиждень - 182,9852
Середні оберти за рік - 206,8578
СередньоТижневеЗважене - 38,1353


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала вдруге поспіль. Середні оберти за тиждень впали.


Зображення

Поточний тиждень змінив режим. На початку хоч і копійчано, та курс продовжив падати. Середньотижнева зважена впала нижче річної зваженої. Пройшли бюджетні виплати. Поточний курс має тяготіти до середньорічної зваженої. Здається, в кінці тижня лепше ночувати буде в валюті.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:09

Vadim_ Если не секрет,в каком отделении брали.
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А говорите наша экономика стоит) Видите, как доллар укрепляется?

Даже и не знаю, хватит ли нервов дождаться конца недели, может и 37,00 увидим?)
Andrey2512
 
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