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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11136111371113811139
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:33

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.01.2024..........24.01.2024
дата розрахунку...............22.01.2024...........23.01.2024
Євро..................................40,7928................40,6905
Долар США.......................37,4521................37,4544...+0.01%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.01.2024..........................37,4543

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0864 (на прошлой сессии 1.0892) -0.26%

Открылась сессия вблизи официального курса и весь день на этом уровне и оставалась с минимальными колебаниями. Старый и новый официальные курсы практически не отличаются, а справочный был между ними.
Общий рост курса за сессию составил 0.23 копейки.
Относительно более волатильного евро гривна укрепилась.

С полей доносились вести о весьма скромных оборотах и о наличии рыночного предложения.
Интервенции в пятницу и понедельник были минимальными, менее 100 млн в день. Это летний уровень.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (на прошлой сессии 103.19)
Посреди ночи, на азиатской сессии, доллар существенно упал, а утром, когда проснулась Европа пошел вверх, с лихвой отыграл ночное падение и продолжает расти. Итоговая динамика пока невелика, на размах суточных колебаний уже превысил полпроцента.
...................................................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 січня 2024 року, до державного бюджету
залучено 6 001 604 606,25 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 301 дн - 16,80% - 289 334 291,84 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 630 дн - 17,60% - 1 644 127 916,10 грн;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1127 дн - 18,50% - 262 758 092,01 грн;
- UA4000230106(П) - до 20.03.2025 - 421 дн - 4,65% - $101 606 700,46.
Набор гривневых облигаций уже привычен. Непривычно только очень малое предложение "резервных" бумаг - всего 1 млн (1 млрд.грн).
К ним добавился новый выпуск в долларах со сроком обращения чуть больше года. Предложено всего 100 тыс. облигаций.
Безлимитных предложений не было. Похоже, Минфин в значительно меньшей степени опасается недостатка денег, чем пресса и мы.
Результат тоже получился достаточно скромным.
Только скромное предложение долларовых бумаг было реализовано полностью.
С "резервными" облигациями получилось интересно. Хоть спрос был на уровне четверти предложения, скромность этого предложения (видимость дефицита) заставили покупателей снижать аппетиты. В результате доходность снизилась на 0.1 п.п., а единственная заявка с доходностью на уровне прошлой недели была отклонена. Психологический прием исполнен красиво, но особой практической ценности при таких объемах это не принесло.

Похоже, что долговой рынок после НГ проснется последним.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:41

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич

Может предскажете летом 2024 доллар по 34?)
У вас или 45 или 34. Будет реальный не больше 37,5.
Західна допомога: Зеленський озвучив розмір допомоги від країн: Бельгія — 1,7 млрд, Данія — 4,2 млрд, Корея — 2,3 млрд, Латвія, Литва, Нідерланди — сотні мільйонів, Норвегія — 7,5 млрд, Франція — 2 млрд, Німеччина — 8 млрд, Швеція — 0,5 млрд, Японія — кілька мільярдів;
Плюс 100 пудов к концу года или в январе 24г. США примут все законы про фин. помощь Украине и Израилю в одном пакете.

Січень проходить, а допомоги від США немає, як і від Євросоюзу… А допомога критично необхідна!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 17:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Qwerty написав:Січень проходить, а допомоги від США немає, як і від Євросоюзу… А допомога критично необхідна!
До начало лето у нас достаточно и своих ресурсов в том числе и золотов. запасов. Никто нас не оставит. Или тогда переговоры нам навяжут. Курса и 40 и 50 не будет, по крайнем мере до осени - выборов в США
Игорь Алексеевич
 
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