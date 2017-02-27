Додано: Вів 23 січ, 2024 17:33

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................23.01.2024..........24.01.2024

дата розрахунку...............22.01.2024...........23.01.2024

Євро..................................40,7928................40,6905

Долар США.......................37,4521................37,4544...+0.01%



Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

23.01.2024..........................37,4543



Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0864 (на прошлой сессии 1.0892) -0.26%



Открылась сессия вблизи официального курса и весь день на этом уровне и оставалась с минимальными колебаниями. Старый и новый официальные курсы практически не отличаются, а справочный был между ними.

Общий рост курса за сессию составил 0.23 копейки.

Относительно более волатильного евро гривна укрепилась.



С полей доносились вести о весьма скромных оборотах и о наличии рыночного предложения.

Интервенции в пятницу и понедельник были минимальными, менее 100 млн в день. Это летний уровень.



Индекс доллара DXY в 15-00 103.39 (на прошлой сессии 103.19)

Посреди ночи, на азиатской сессии, доллар существенно упал, а утром, когда проснулась Европа пошел вверх, с лихвой отыграл ночное падение и продолжает расти. Итоговая динамика пока невелика, на размах суточных колебаний уже превысил полпроцента.

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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 січня 2024 року, до державного бюджету

залучено 6 001 604 606,25 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 301 дн - 16,80% - 289 334 291,84 грн;

- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 630 дн - 17,60% - 1 644 127 916,10 грн;

- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1127 дн - 18,50% - 262 758 092,01 грн;

- UA4000230106(П) - до 20.03.2025 - 421 дн - 4,65% - $101 606 700,46.

Набор гривневых облигаций уже привычен. Непривычно только очень малое предложение "резервных" бумаг - всего 1 млн (1 млрд.грн).

К ним добавился новый выпуск в долларах со сроком обращения чуть больше года. Предложено всего 100 тыс. облигаций.

Безлимитных предложений не было. Похоже, Минфин в значительно меньшей степени опасается недостатка денег, чем пресса и мы.

Результат тоже получился достаточно скромным.

Только скромное предложение долларовых бумаг было реализовано полностью.

С "резервными" облигациями получилось интересно. Хоть спрос был на уровне четверти предложения, скромность этого предложения (видимость дефицита) заставили покупателей снижать аппетиты. В результате доходность снизилась на 0.1 п.п., а единственная заявка с доходностью на уровне прошлой недели была отклонена. Психологический прием исполнен красиво, но особой практической ценности при таких объемах это не принесло.



Похоже, что долговой рынок после НГ проснется последним.