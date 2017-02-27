RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11137111381113911140
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:11

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:ну вот, теперь кто застрял в валюте будут месяцами причитать, в надежде на девальвацию
застрял? кто такие? - нет таких.
все сдали не меньше чем по 39,45
купленное по 8,11 в ноябре 2013
Нет-нет, вы их недооцениваете!
Те кто купил по 8,11 сдали по 40 в феврале 15-го, затем откупились по 21 в мае того же года, а откупленное (после многолетнего катания на волнах зима-лето и финального откупа по 26,10 в ноябре 21-го ( предварительно выйдя из гривневых ОВГЗ)) окончательно слили в конце сентября 22-го по 43, откупились прошлым летом по 37 и купив подешевевшую крипту упиzzдили на Бали!! :) :)

машина часу звідки?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33911
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2737 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:21

  andriy_z написав:
  yama написав:І так офіційний iphone 13 128 Гб у підсанкційний педерації коштує 63000 рублів , у нас 37000 грн. Для круглого рахунку нехай у педерації 64000. І з цього виходимо що курс 1 грн = 2 руБЛЯ

що з математики в школі мали? 63000/37000 = 1,7. Якщо помилились і все таки мали на увазі 32 тис. грн., то порівняння вартості офіц. і сірого товарів некоректне, тоді в нашому випадку вартувало би теж взяти сірий імпорт.

все добре все що 0,5 і більше округлюється до 1 згідно законів математики
yama
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8915 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:33

Дюрі-бачі

Отож ))) гривна укрепилась буквально на 1-2% и понеслось про застрявание в валюте 😂
В текущем положении вещей, сидеть в гривне - лотерея еще та😂

Хотя, ощущение стабильности есть: кредиты дают, лимиты наливают … Помнится, в самом начале большой войны было наоборот, всё порезали и т. д.

О чём-то кто-то знает?
Andrey2512
 
Повідомлень: 754
З нами з: 04.04.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11137111381113911140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, yama і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3351, 3352, 3353
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33528 36719918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 20:47
ishvara
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23148008
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1869 13175239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 13:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11064)
23.01.2024 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.