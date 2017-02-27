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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:11
asti написав: flysoulfly написав: emeta написав:
ну вот, теперь кто застрял в валюте будут месяцами причитать, в надежде на девальвацию
застрял? кто такие? - нет таких.
все сдали не меньше чем по 39,45
купленное по 8,11 в ноябре 2013
Нет-нет, вы их недооцениваете!
Те кто купил по 8,11 сдали по 40 в феврале 15-го, затем откупились по 21 в мае того же года, а откупленное (после многолетнего катания на волнах зима-лето и финального откупа по 26,10 в ноябре 21-го ( предварительно выйдя из гривневых ОВГЗ)) окончательно слили в конце сентября 22-го по 43, откупились прошлым летом по 37 и купив подешевевшую крипту упиzzдили на Бали!!
машина часу звідки?
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3
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:21
andriy_z написав: yama написав:
І так офіційний iphone 13 128 Гб у підсанкційний педерації коштує 63000 рублів , у нас 37000 грн. Для круглого рахунку нехай у педерації 64000. І з цього виходимо що курс 1 грн = 2
руБЛЯ
що з математики в школі мали? 63000/37000 = 1,7. Якщо помилились і все таки мали на увазі 32 тис. грн., то порівняння вартості офіц. і сірого товарів некоректне, тоді в нашому випадку вартувало би теж взяти сірий імпорт.
все добре все що 0,5 і більше округлюється до 1 згідно законів математики
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2
Додано: Вів 23 січ, 2024 22:33
Дюрі-бачі
Отож ))) гривна укрепилась буквально на 1-2% и понеслось про застрявание в валюте 😂
В текущем положении вещей, сидеть в гривне - лотерея еще та😂
Хотя, ощущение стабильности есть: кредиты дают, лимиты наливают … Помнится, в самом начале большой войны было наоборот, всё порезали и т. д.
О чём-то кто-то знает?
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Додано: Вів 23 січ, 2024 23:35
Означает это одно, банки не боятся БЫСТРОГО обрушения фронта. Тогда боялись что условно, завтра страны не будет и все кредиты пойдут нафиг. Сейчас этого не боятся. А на % ставках лохам они зарабытывают думаю очнеь прилично.
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