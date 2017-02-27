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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11137111381113911140
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:11

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:ну вот, теперь кто застрял в валюте будут месяцами причитать, в надежде на девальвацию
застрял? кто такие? - нет таких.
все сдали не меньше чем по 39,45
купленное по 8,11 в ноябре 2013
Нет-нет, вы их недооцениваете!
Те кто купил по 8,11 сдали по 40 в феврале 15-го, затем откупились по 21 в мае того же года, а откупленное (после многолетнего катания на волнах зима-лето и финального откупа по 26,10 в ноябре 21-го ( предварительно выйдя из гривневых ОВГЗ)) окончательно слили в конце сентября 22-го по 43, откупились прошлым летом по 37 и купив подешевевшую крипту упиzzдили на Бали!! :) :)

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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:21

  andriy_z написав:
  yama написав:І так офіційний iphone 13 128 Гб у підсанкційний педерації коштує 63000 рублів , у нас 37000 грн. Для круглого рахунку нехай у педерації 64000. І з цього виходимо що курс 1 грн = 2 руБЛЯ

що з математики в школі мали? 63000/37000 = 1,7. Якщо помилились і все таки мали на увазі 32 тис. грн., то порівняння вартості офіц. і сірого товарів некоректне, тоді в нашому випадку вартувало би теж взяти сірий імпорт.

все добре все що 0,5 і більше округлюється до 1 згідно законів математики
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 22:33

Дюрі-бачі

Отож ))) гривна укрепилась буквально на 1-2% и понеслось про застрявание в валюте 😂
В текущем положении вещей, сидеть в гривне - лотерея еще та😂

Хотя, ощущение стабильности есть: кредиты дают, лимиты наливают … Помнится, в самом начале большой войны было наоборот, всё порезали и т. д.

О чём-то кто-то знает?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 23:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Означает это одно, банки не боятся БЫСТРОГО обрушения фронта. Тогда боялись что условно, завтра страны не будет и все кредиты пойдут нафиг. Сейчас этого не боятся. А на % ставках лохам они зарабытывают думаю очнеь прилично.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 01:02

  asti написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:ну вот, теперь кто застрял в валюте будут месяцами причитать, в надежде на девальвацию
застрял? кто такие? - нет таких.
все сдали не меньше чем по 39,45
купленное по 8,11 в ноябре 2013
Нет-нет, вы их недооцениваете!
Те кто купил по 8,11 сдали по 40 в феврале 15-го, затем откупились по 21 в мае того же года, а откупленное (после многолетнего катания на волнах зима-лето и финального откупа по 26,10 в ноябре 21-го ( предварительно выйдя из гривневых ОВГЗ)) окончательно слили в конце сентября 22-го по 43, откупились прошлым летом по 37 и купив подешевевшую крипту упиzzдили на Бали!! :) :)

Вот это я понимаю , нормальная фотография рабочего процесса карусельщика )
Не то, что раньше описывали, как десять банков и обменок за день оббежать, чтобы заработать то, что утрачено на гривневых овгз
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 06:07

  Shummi написав:Означает это одно, банки не боятся БЫСТРОГО обрушения фронта. Тогда боялись что условно, завтра страны не будет и все кредиты пойдут нафиг. Сейчас этого не боятся. А на % ставках лохам они зарабытывают думаю очнеь прилично.

А на фронті не дуже. Авдіївка максимум до весни.Там вже вуличні бої. Бої на підступах до часового яру та біля Купянська. По снарядах повна ж. Якщо америкоси зажмуть допомогу то бути біді. По мобілізації також куча питань.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 07:06

Shummi согласен, наверное так и есть.

+ не боятся резкого скачка курса доллара. Раз дают рассрочки на год в гривне.
Andrey2512
 
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