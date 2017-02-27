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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11138111391114011141
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Victor8 написав:Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...
Изначально помощь идёт не для уничтожения раши, а для уменьшения её эконом и военного потенциала, что бы Европе и Америке потом легче договариваться было по Африке и Ближнему Востоку. Их даже пуйло полностью устраивает в кресле царя. Поэтому и помощь идёт нам в том кол-ве, что бы мы постепенно своими действиями и малыми темпами уменьшали вооружение раши, но не в коем случае уничтожали её и тем более, что бы мы своими действиями не подняли на терр.раши восстание. А потом они сядут за стол переговоров и всё поделят. И Западу и Америке глубоко насрать на наши территории. Главный эконом. потенциал и бизнес - это сегодня Африка и страны Ближнего Востока. Одним словом моря и океаны всем сегодня нужны для перевозки своих грузов, но и террит. стран с большим населением и низким уровнем жизни, что бы начинать там развитие и внедрять там свои новые технологии. это млрд. дол. потом прибыли. Плюс там и нефть и алмазы и золото.
А нам сказки - типа мы щит Европы....

Вы всё правильно написали, и это речь про военную помощь. Она в том объеме, который только на удержание и рассчитан. Пока по крайней мере так.

А я писал про финансовую помощь, т.е. деньги в экономику, бюджет Украины и т.д.
Victor8
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