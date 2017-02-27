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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 10:45
Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...
Изначально помощь идёт не для уничтожения раши, а для уменьшения её эконом и военного потенциала, что бы Европе и Америке потом легче договариваться было по Африке и Ближнему Востоку. Их даже пуйло полностью устраивает в кресле царя. Поэтому и помощь идёт нам в том кол-ве, что бы мы постепенно своими действиями и малыми темпами уменьшали вооружение раши, но не в коем случае уничтожали её и тем более, что бы мы своими действиями не подняли на терр.раши восстание. А потом они сядут за стол переговоров и всё поделят. И Западу и Америке глубоко насрать на наши территории. Главный эконом. потенциал и бизнес - это сегодня Африка и страны Ближнего Востока. Одним словом моря и океаны всем сегодня нужны для перевозки своих грузов, но и террит. стран с большим населением и низким уровнем жизни, что бы начинать там развитие и внедрять там свои новые технологии. это млрд. дол. потом прибыли. Плюс там и нефть и алмазы и золото.
А нам сказки - типа мы щит Европы....
Вы всё правильно написали, и это речь про военную помощь. Она в том объеме, который только на удержание и рассчитан. Пока по крайней мере так.
А я писал про финансовую помощь, т.е. деньги в экономику, бюджет Украины и т.д.
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Victor8
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:02
Victor8 написав: Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...
Изначально помощь идёт не для уничтожения раши, а для уменьшения её эконом и военного потенциала, что бы Европе и Америке потом легче договариваться было по Африке и Ближнему Востоку. Их даже пуйло полностью устраивает в кресле царя. Поэтому и помощь идёт нам в том кол-ве, что бы мы постепенно своими действиями и малыми темпами уменьшали вооружение раши, но не в коем случае уничтожали её и тем более, что бы мы своими действиями не подняли на терр.раши восстание. А потом они сядут за стол переговоров и всё поделят. И Западу и Америке глубоко насрать на наши территории. Главный эконом. потенциал и бизнес - это сегодня Африка и страны Ближнего Востока. Одним словом моря и океаны всем сегодня нужны для перевозки своих грузов, но и террит. стран с большим населением и низким уровнем жизни, что бы начинать там развитие и внедрять там свои новые технологии. это млрд. дол. потом прибыли. Плюс там и нефть и алмазы и золото.
А нам сказки - типа мы щит Европы....
Вы всё правильно написали, и это речь про военную помощь. Она в том объеме, который только на удержание и рассчитан. Пока по крайней мере так.
А я писал про финансовую помощь, т.е. деньги в экономику, бюджет Украины и т.д.
Так с финансами все полностью аналогично: своя картоха/пшеница у Украины есть -- а на что еще деньги нужны???
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_hunter
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:06
_hunter написав:
Так с финансами все полностью аналогично: своя картоха/пшеница у Украины есть -- а на что еще деньги нужны???
Ну да, картоха по 20+ грн.
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feecold
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:32
Когда страна находится в состоянии полномасштабной войны - производство, переработка, услуги и т.д. работают очень слабо (недостаточно / плохо / очень плохо).
При этом есть постоянные расходы, согласно бюджету государства - их очень много.
Поэтому то и нужна финансовая помощь Запада - стабильная и в хорошем объеме (десятки млрд USD/EURO ежемесячно).
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Victor8
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Додано: Сер 24 січ, 2024 11:41
Victor8 написав:
Поэтому то и нужна финансовая помощь Запада - стабильная и в хорошем объеме (десятки млрд USD/EURO ежемесячно).
Кому нужна? Нам или им? У них на войну свои планы и они смотрят все показатели и потом решают сколько дать. Им что нужна сильная Украина? Им нужен бизнес от войны. Это не 41 год. Сегодня войны возникают из за деления влияния финансов того или иного гос- ва. Поэтому сильные гос- ва хотят быть ещё сильнее за счёт сидя на диване, т. е дать 1млн., а получить 2 млн. Думаю на фин. форуме тоже мало людей, кто хочет работать лопатой. Все хотят через комп вложить свои финансы и что бы завтра на карточку поступило в 3 раза больше не выходя из дома. Так и война сейчас, каждый считает сколько вложит и что потом получит...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:06
Shaman написав: Andrey2512 написав:Shummi
согласен, наверное так и есть.
+ не боятся резкого скачка курса доллара. Раз дают рассрочки на год в гривне.
враховуючи відсотки по кредитах для населення, там девал вже враховано
50% годовых у "Украинского капитала" и 81,94% годовых у ПУМБа - это ж разве много?
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maniachello
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:10
Игорь Алексеевич написав:
Думаю на фин. форуме тоже мало людей, кто хочет работать лопатой. Все хотят через комп вложить свои финансы и что бы завтра на карточку поступило в 3 раза больше не выходя из дома.
Хотят то все, но получается только у тех, кто через комп вкладывает свои финансы в промежутках (на перекуре) работы лопатой.
Бери побольше, кидай подальше, пока летит вкладывайся в акции nvidia, они сейчас на пике
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:14
Victor8 написав:
Когда страна находится в состоянии полномасштабной войны - производство, переработка, услуги и т.д. работают очень слабо (недостаточно / плохо / очень плохо).
При этом есть постоянные расходы, согласно бюджету государства - их очень много.
Поэтому то и нужна финансовая помощь Запада - стабильная и в хорошем объеме (десятки млрд USD/EURO ежемесячно).
>>> работают очень слабо (недостаточно / плохо / очень плохо).
а не задача ли это государства -- обеспечить их функционирование -- например через механизм бронирования сотрудников?
>>> При этом есть постоянные расходы
В основном -- в "бумаге" -- которую государство может и напечатать.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:25
Міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.
Про це повідомляє Reuters
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:29
Victor8 написав:
Міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.
Про це повідомляє Reuters
У 2024 році Україні потрібно близько $42 мільярдів, щоб закрити дефіцит бюджету – Шмигаль
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