Игорь Алексеевич написав:

Victor8 написав: Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны... Такое ощущение, что на нас (на Украине) очень экономят/жадничают, и это во время такой тяжелой войны...

Изначально помощь идёт не для уничтожения раши, а для уменьшения её эконом и военного потенциала, что бы Европе и Америке потом легче договариваться было по Африке и Ближнему Востоку. Их даже пуйло полностью устраивает в кресле царя. Поэтому и помощь идёт нам в том кол-ве, что бы мы постепенно своими действиями и малыми темпами уменьшали вооружение раши, но не в коем случае уничтожали её и тем более, что бы мы своими действиями не подняли на терр.раши восстание. А потом они сядут за стол переговоров и всё поделят. И Западу и Америке глубоко насрать на наши территории. Главный эконом. потенциал и бизнес - это сегодня Африка и страны Ближнего Востока. Одним словом моря и океаны всем сегодня нужны для перевозки своих грузов, но и террит. стран с большим населением и низким уровнем жизни, что бы начинать там развитие и внедрять там свои новые технологии. это млрд. дол. потом прибыли. Плюс там и нефть и алмазы и золото.А нам сказки - типа мы щит Европы....