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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 січ, 2024 12:39
maniachello написав: Shaman написав: Andrey2512 написав:Shummi
согласен, наверное так и есть.
+ не боятся резкого скачка курса доллара. Раз дают рассрочки на год в гривне.
враховуючи відсотки по кредитах для населення, там девал вже враховано
50% годовых у "Украинского капитала" и 81,94% годовых у ПУМБа - это ж разве много?
50% - це дуже дешево. насправді набагато більше. а 82% - ніхто ж не очікує майже двократний девал за рік - тобто % перекриють девал
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Додано: Сер 24 січ, 2024 13:25
maniachello написав:
50% годовых у "Украинского капитала" и 81,94% годовых у ПУМБа - это ж разве много?
а рассрочки? Оплаты частями, например... Пусть 20% стоимости товара идёт банку, не думаю что это покроет девал
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Додано: Сер 24 січ, 2024 13:43
11:56
НБУ активно «заливає» біди покупців, торговий діапазон опустився до 37.53/37.58.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 13:53
prodigy написав:
11:56
НБУ активно «заливає» біди покупців, торговий діапазон опустився до 37.53/37.58.
балансує задля гарної картинки для суспільства і стабільності в очах партнерів які надають фіндопомогу
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