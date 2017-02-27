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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11139111401114111142
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:39

  maniachello написав:
  Shaman написав:
  Andrey2512 написав:Shummi согласен, наверное так и есть.

+ не боятся резкого скачка курса доллара. Раз дают рассрочки на год в гривне.

враховуючи відсотки по кредитах для населення, там девал вже враховано :D

50% годовых у "Украинского капитала" и 81,94% годовых у ПУМБа - это ж разве много? :shock:

50% - це дуже дешево. насправді набагато більше. а 82% - ніхто ж не очікує майже двократний девал за рік - тобто % перекриють девал
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  maniachello написав:50% годовых у "Украинского капитала" и 81,94% годовых у ПУМБа - это ж разве много?

а рассрочки? Оплаты частями, например... Пусть 20% стоимости товара идёт банку, не думаю что это покроет девал
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:43

11:56
НБУ активно «заливає» біди покупців, торговий діапазон опустився до 37.53/37.58.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 13:53

  prodigy написав:
11:56
НБУ активно «заливає» біди покупців, торговий діапазон опустився до 37.53/37.58.


балансує задля гарної картинки для суспільства і стабільності в очах партнерів які надають фіндопомогу
sens
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