Додано: Сер 24 січ, 2024 15:36

Дюрі-бачі написав: Не розумію яв чому сенс НБУ шкодити наповненню бюджета, ну але маємо те, що маємо... Не розумію яв чому сенс НБУ шкодити наповненню бюджета, ну але маємо те, що маємо...

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................24.01.2024............25.01.2024дата розрахунку.................23.01.2024.............24.01.2024Євро....................................40,6905..................40,8837Долар США.........................37,4544.....................+0.19%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0024.01.2024.........................37,5544Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.0864) +0.29%Евро остается более волатильным, чем гривна.Сессия, насколько можно судить со стороны, началась сумбурно и достаточно нервно. Еще до начала активной фазы торгов котировки поднялись выше вчерашнего закрытия. Раскачивались долго, но когда пошла торговля, курс, не без участия НБУ, пошел вниз.Справочный курс оказался ровно на 10 копеек ниже действующего официального. Стоит отметить, что это ниже утреннего пика.Новый официальный курс отыграл почти 3 копейки. При этом котировки после обеда ушли ниже вчерашнего закрытия.Рост курса за сессию составил 7.08 копейки.Вчера, при малой общей активности, объем интервенций оказался совсем скромным - около 50 млн. Это мало даже по летним меркам.Сегодня, судя по динамике котировок и средневзвешенного, а также позднему старту, обороты тоже не слишком высоки. Думаю, что и по интервенциям мы завтра пугающих цифр не увидим.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 103.39)Вчерашний рост закончился вечером достаточно высоким пиком, после чего началось уверенное и достаточно равномерное снижение. Вчерашний утренний минимум пока не достигнут, но подобрались очень близко...............................................................НБУ приходится искать баланс между многими целями, которые требуют разной политики. Да и в деле наполнения бюджета опасно действовать слишком прямолинейно. Если нарушить балансы ради наполнения бюджета, формально задача будет выполнена, но потом придется переписывать бюджет. Тем более, что бюджетная ситуация, судя по сдержанной политике при размещении облигаций, пока не особо критична. Есть изрядная доля неопределенности, есть риски, но переходить к кризисным сценариям пока рановато.