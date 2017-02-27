а рассрочки? Оплаты частями, например... Пусть 20% стоимости товара идёт банку, не думаю что это покроет девал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 січ, 2024 13:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 24 січ, 2024 13:43
Додано: Сер 24 січ, 2024 13:53
Додано: Сер 24 січ, 2024 14:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це як пільговий період на кредитках: одиниці ними користуються правильно, щоб не переплачувати банку. Більшість попадає на якісь комісії.
Не розумію яв чому сенс НБУ шкодити наповненню бюджета, ну але маємо те, що маємо...
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:13
Стараются не разгонять панику? -- если в самом начале года народ увидит 42 -- которые в бюджет на конец года заложены -- есть шанс увидеть повторение загона на слухах о "мобилизации 2.0"...
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:25
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:30
ті, хто злякався і накупив по 39,6/7 вже сидять в збитках...треба через місяць побрити неляканих
на готівковому ринку стабільний попит існує +10/13коп сьогодні опт
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:36
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................24.01.2024............25.01.2024
дата розрахунку.................23.01.2024.............24.01.2024
Євро....................................40,6905..................40,8837
Долар США.........................37,4544..................37,5252...+0.19%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.01.2024.........................37,5544
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0895 (на прошлой сессии 1.0864) +0.29%
Евро остается более волатильным, чем гривна.
Сессия, насколько можно судить со стороны, началась сумбурно и достаточно нервно. Еще до начала активной фазы торгов котировки поднялись выше вчерашнего закрытия. Раскачивались долго, но когда пошла торговля, курс, не без участия НБУ, пошел вниз.
Справочный курс оказался ровно на 10 копеек ниже действующего официального. Стоит отметить, что это ниже утреннего пика.
Новый официальный курс отыграл почти 3 копейки. При этом котировки после обеда ушли ниже вчерашнего закрытия.
Рост курса за сессию составил 7.08 копейки.
Вчера, при малой общей активности, объем интервенций оказался совсем скромным - около 50 млн. Это мало даже по летним меркам.
Сегодня, судя по динамике котировок и средневзвешенного, а также позднему старту, обороты тоже не слишком высоки. Думаю, что и по интервенциям мы завтра пугающих цифр не увидим.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.10 (на прошлой сессии 103.39)
Вчерашний рост закончился вечером достаточно высоким пиком, после чего началось уверенное и достаточно равномерное снижение. Вчерашний утренний минимум пока не достигнут, но подобрались очень близко.
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НБУ приходится искать баланс между многими целями, которые требуют разной политики. Да и в деле наполнения бюджета опасно действовать слишком прямолинейно. Если нарушить балансы ради наполнения бюджета, формально задача будет выполнена, но потом придется переписывать бюджет. Тем более, что бюджетная ситуация, судя по сдержанной политике при размещении облигаций, пока не особо критична. Есть изрядная доля неопределенности, есть риски, но переходить к кризисным сценариям пока рановато.
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:47
збиток є коли купили по 39.7 і всю суму обміняли на 38,75. Вже було при Зеленському коли був 26 а потім знизився до 23,5 , але вже через ТРИ роки офіційно 36,59 !. Калькулятор в телефоні вам в допомогу
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