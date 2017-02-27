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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11140111411114211143
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:57

  sens написав: Калькулятор в телефоні вам в допомогу
калькулятор в "спортлото" не допоможе
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:29

  olgaydav8899meta написав:Что делать с долларом ,брать сегодня или подождать снижения ?38.40


якщо не дуже пече чекайте п'ятниці і слідкуйте за торгами на МБ

а якщо треба негайно-Райфайзен продає по 37,95 (по запису за день до купівлі)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:48

prodigy взяв в касі щойно так без записів і так далі, онлайн взагалі 37,90. В Пумбі по 38,2-бери не хочу.
Serginioo
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