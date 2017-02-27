Victor8 написав:Міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.
Про це повідомляє Reuters
Про одну й ту ж допомогу можна написати раз десять, проте розмір її не зміниться. Ще два місяці тому про ці допомоги було написано тут: https://www.slovoidilo.ua/2023/11/27/in ... y-2024-rik Поки допомогу підтвердили тільки Брити. Женитися і мати намір - це різні речі). Довідково. За 22міс Україна отримала допомоги 260+ млрд дол. Це приблизно 12млрд. долл на місяць. Якщо всі виконають обіцянки, то в 2024 отримаємо 110 млрд дол. Або 9+ млрд. долл на місяць. У 2025 після перемоги Трампа допомога ймовірно скоротиться в 2-3 рази.
Victor8 написав:Міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.
Про це повідомляє Reuters
Про одну й ту ж допомогу можна написати раз десять, проте розмір її не зміниться. Ще два місяці тому про ці допомоги було написано тут: https://www.slovoidilo.ua/2023/11/27/in ... y-2024-rik Поки допомогу підтвердили тільки Брити. Женитися і мати намір - це різні речі). Довідково. За 22міс Україна отримала допомоги 260+ млрд дол. Це приблизно 12млрд. долл на місяць. Якщо всі виконають обіцянки, то в 2024 отримаємо 110 млрд дол. Або 9+ млрд. долл на місяць. У 2025 після перемоги Трампа допомога ймовірно скоротиться в 2-3 рази.
На этом форуме я не видел, чтобы кто-то писал про помощь 11,8 млрд долларов - до меня