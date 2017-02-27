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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11141111421114311144>
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:57

  sens написав: Калькулятор в телефоні вам в допомогу
калькулятор в "спортлото" не допоможе
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:29

  olgaydav8899meta написав:Что делать с долларом ,брать сегодня или подождать снижения ?38.40


якщо не дуже пече чекайте п'ятниці і слідкуйте за торгами на МБ

а якщо треба негайно-Райфайзен продає по 37,95 (по запису за день до купівлі)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:48

prodigy взяв в касі щойно так без записів і так далі, онлайн взагалі 37,90. В Пумбі по 38,2-бери не хочу.
Serginioo
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:09

  olgaydav8899meta написав:Что делать с долларом ,брать сегодня или подождать снижения ?38.40

Если предлагают по 38,4 - Вас хотят кинуть, если Вы конечно не в Кропивницке :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:33

  Victor8 написав:Міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

Про це повідомляє Reuters

Про одну й ту ж допомогу можна написати раз десять, проте розмір її не зміниться.
Ще два місяці тому про ці допомоги було написано тут: https://www.slovoidilo.ua/2023/11/27/in ... y-2024-rik
Поки допомогу підтвердили тільки Брити.
Женитися і мати намір - це різні речі).
Довідково. За 22міс Україна отримала допомоги 260+ млрд дол. Це приблизно 12млрд. долл на місяць.
Якщо всі виконають обіцянки, то в 2024 отримаємо 110 млрд дол. Або 9+ млрд. долл на місяць.
У 2025 після перемоги Трампа допомога ймовірно скоротиться в 2-3 рази.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:57

  Serginioo написав:взяв в касі щойно так без записів і так далі, онлайн взагалі 37,90. В Пумбі по 38,2-бери не хочу.
даже по 37,90 кажется дороговато.
Неохота.
И естьмнение™ : через пару-тройку месяцев будет дешевле 8)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 24 січ, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:58

  oleg49 написав:
  Victor8 написав:Міністр фінансів США Джанет Єллен запевнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

Про це повідомляє Reuters

Про одну й ту ж допомогу можна написати раз десять, проте розмір її не зміниться.
Ще два місяці тому про ці допомоги було написано тут: https://www.slovoidilo.ua/2023/11/27/in ... y-2024-rik
Поки допомогу підтвердили тільки Брити.
Женитися і мати намір - це різні речі).
Довідково. За 22міс Україна отримала допомоги 260+ млрд дол. Це приблизно 12млрд. долл на місяць.
Якщо всі виконають обіцянки, то в 2024 отримаємо 110 млрд дол. Або 9+ млрд. долл на місяць.
У 2025 після перемоги Трампа допомога ймовірно скоротиться в 2-3 рази.

На этом форуме я не видел, чтобы кто-то писал про помощь 11,8 млрд долларов - до меня :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:03

  flysoulfly написав:
  Serginioo написав:взяв в касі щойно так без записів і так далі, онлайн взагалі 37,90. В Пумбі по 38,2-бери не хочу.
даже по 37,90 кажется дороговато.
Неохота.
И естьмнение™ : через пару-тройку месяцев будет дешевле 8)

Золотые слова, Юрий Венедиктович. Через пару-тройку месяцев я евро хочу купить по такой цене. :) не инвестиционная рекомендация
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:11

  Игорь написав: по 37,90

Через пару-тройку месяцев я евро хочу купить по такой цене. :) не инвестиционная рекомендация
та да
Евро по такой цене - заманчиво...
...примерно во время прогнозируемых событий? :
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

долар попер вгору,
потрібні люди затарилися доларом, тепер тільки вгору до кінця квітня
Yuri_61
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