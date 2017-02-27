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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 січ, 2024 18:24
sens написав:
збиток є коли купили по 39.7 і всю суму обміняли на 38,75. Вже було при Зеленському коли був 26 а потім знизився до 23,5 , але вже через ТРИ роки офіційно 36,59 !. Калькулятор в телефоні вам в допомогу
Через 20 лет курс может быть 1000. Просто купить 100дол, и держать 20 лет, для того что бы курс стал выше? И что....? В грн. сумма больше будет, но купить товара получится меньше. Поэтому бумажки - это для ежедневной игры на финанс. рынке. А реально надо покупать те активы, которые с каждым годом только дорожают. Вложил предположим 10тыс дол, а через 2 года продал и получил 30тыс. дол. А пример по курсам, то это для бабушек на лавочках.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:27
Yuri_61 написав:
долар попер вгору,
потрібні люди затарилися доларом, тепер тільки вгору до кінця квітня
Пт 12 янв, 2024 17:42
ще раз повторююю, в літку 2024 доляр буде па37+
може, навіть раніше, у квітні вже
запамятайте це моє повідомлення
Ви ж казали що буде 37. Що змінилося?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:33
flysoulfly нету времени смотреть подобное. Там очередной разведчик дорвался до Ютуб ? Не говорите им что на онлифанс монетизация выше.
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Игорь
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:12
prodigy написав: _hunter написав:
Стараются не разгонять панику? -- если в самом начале года народ увидит 42 -- которые в бюджет на конец года заложены -- есть шанс увидеть повторение загона на слухах о "мобилизации 2.0"...
ті, хто злякався
і накупив по 39,6/7 вже сидять в збитках...треба через місяць побрити неляканих
на готівковому ринку стабільний попит існує +10/13коп сьогодні опт
но перед этим же курс нужно придавить -- иначе могут и до 45ти "догнать" -- а там и недопуганные подтянутся
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_hunter
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