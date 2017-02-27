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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11141111421114311144
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:збиток є коли купили по 39.7 і всю суму обміняли на 38,75. Вже було при Зеленському коли був 26 а потім знизився до 23,5 , але вже через ТРИ роки офіційно 36,59 !. Калькулятор в телефоні вам в допомогу
Через 20 лет курс может быть 1000. Просто купить 100дол, и держать 20 лет, для того что бы курс стал выше? И что....? В грн. сумма больше будет, но купить товара получится меньше. Поэтому бумажки - это для ежедневной игры на финанс. рынке. А реально надо покупать те активы, которые с каждым годом только дорожают. Вложил предположим 10тыс дол, а через 2 года продал и получил 30тыс. дол. А пример по курсам, то это для бабушек на лавочках.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:27

  Yuri_61 написав:долар попер вгору,
потрібні люди затарилися доларом, тепер тільки вгору до кінця квітня

Пт 12 янв, 2024 17:42
ще раз повторююю, в літку 2024 доляр буде па37+
може, навіть раніше, у квітні вже
запамятайте це моє повідомлення


Ви ж казали що буде 37. Що змінилося?
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 18:33

flysoulfly нету времени смотреть подобное. Там очередной разведчик дорвался до Ютуб ? Не говорите им что на онлифанс монетизация выше.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:12

  prodigy написав:
  _hunter написав:Стараются не разгонять панику? -- если в самом начале года народ увидит 42 -- которые в бюджет на конец года заложены -- есть шанс увидеть повторение загона на слухах о "мобилизации 2.0"...


ті, хто злякався і накупив по 39,6/7 вже сидять в збитках...треба через місяць побрити неляканих

на готівковому ринку стабільний попит існує +10/13коп сьогодні опт

но перед этим же курс нужно придавить -- иначе могут и до 45ти "догнать" -- а там и недопуганные подтянутся
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:51

  Игорь написав:flysoulfly нету времени смотреть подобное. Там очередной разведчик дорвался до Ютуб ? Не говорите им что на онлифанс монетизация выше.

когда два года назад были подобного типа сюжеты на Ютюбе, ну,например, про то, что через Чернобыльскую зону и Гостомель дойдут до Киева, - но жители тех мест явно тоже предпочитали "более важные занятия". R.I.P.

На приближающуюся угрозу ракетного обстрела какой-то из балтийских стран (а как показывает тенденция последних 15 лет - что-то подобное неизбежно будет) курс евро не отреагирует?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:04

  flysoulfly написав:
  Игорь написав:flysoulfly нету времени смотреть подобное. Там очередной разведчик дорвался до Ютуб ? Не говорите им что на онлифанс монетизация выше.

\\\
На приближающуюся угрозу ракетного обстрела какой-то из балтийских стран (а как показывает тенденция последних 15 лет - что-то подобное неизбежно будет) курс евро не отреагирует?

Они какой вклад в ВВП евро-зоны дают? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:11

  Игорь Алексеевич написав:А реально надо покупать те активы, которые с каждым годом только дорожают.
таких активов нет, кроме золота. и то бывали падения
Зображення

у богатых людей 2 проблемы 1) как сберечь свои богатства и 2) куда вложить деньги. а их дети хотят поскорее получить наследство.
vitaliiangel
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