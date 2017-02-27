sens написав:збиток є коли купили по 39.7 і всю суму обміняли на 38,75. Вже було при Зеленському коли був 26 а потім знизився до 23,5 , але вже через ТРИ роки офіційно 36,59 !. Калькулятор в телефоні вам в допомогу
Через 20 лет курс может быть 1000. Просто купить 100дол, и держать 20 лет, для того что бы курс стал выше? И что....? В грн. сумма больше будет, но купить товара получится меньше. Поэтому бумажки - это для ежедневной игры на финанс. рынке. А реально надо покупать те активы, которые с каждым годом только дорожают. Вложил предположим 10тыс дол, а через 2 года продал и получил 30тыс. дол. А пример по курсам, то это для бабушек на лавочках.
_hunter написав:Стараются не разгонять панику? -- если в самом начале года народ увидит 42 -- которые в бюджет на конец года заложены -- есть шанс увидеть повторение загона на слухах о "мобилизации 2.0"...
ті, хто злякався і накупив по 39,6/7 вже сидять в збитках...треба через місяць побрити неляканих
на готівковому ринку стабільний попит існує +10/13коп сьогодні опт
но перед этим же курс нужно придавить -- иначе могут и до 45ти "догнать" -- а там и недопуганные подтянутся
Игорь написав:flysoulfly нету времени смотреть подобное. Там очередной разведчик дорвался до Ютуб ? Не говорите им что на онлифанс монетизация выше.
когда два года назад были подобного типа сюжеты на Ютюбе, ну,например, про то, что через Чернобыльскую зону и Гостомель дойдут до Киева, - но жители тех мест явно тоже предпочитали "более важные занятия". R.I.P.
На приближающуюся угрозу ракетного обстрела какой-то из балтийских стран (а как показывает тенденция последних 15 лет - что-то подобное неизбежно будет) курс евро не отреагирует?
sens написав:збиток є коли купили по 39.7 і всю суму обміняли на 38,75. Вже було при Зеленському коли був 26 а потім знизився до 23,5 , але вже через ТРИ роки офіційно 36,59 !. Калькулятор в телефоні вам в допомогу
Через 20 лет курс может быть 1000. Просто купить 100дол, и держать 20 лет, для того что бы курс стал выше? И что....? В грн. сумма больше будет, но купить товара получится меньше. Поэтому бумажки - это для ежедневной игры на финанс. рынке. А реально надо покупать те активы, которые с каждым годом только дорожают. Вложил предположим 10тыс дол, а через 2 года продал и получил 30тыс. дол. А пример по курсам, то это для бабушек на лавочках.