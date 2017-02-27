Додано: Сер 24 січ, 2024 18:24

sens написав: збиток є коли купили по 39.7 і всю суму обміняли на 38,75. Вже було при Зеленському коли був 26 а потім знизився до 23,5 , але вже через ТРИ роки офіційно 36,59 !. Калькулятор в телефоні вам в допомогу збиток є коли купили по 39.7 і всю суму обміняли на 38,75. Вже було при Зеленському коли був 26 а потім знизився до 23,5 , але вже через ТРИ роки офіційно 36,59 !. Калькулятор в телефоні вам в допомогу

Через 20 лет курс может быть 1000. Просто купить 100дол, и держать 20 лет, для того что бы курс стал выше? И что....? В грн. сумма больше будет, но купить товара получится меньше. Поэтому бумажки - это для ежедневной игры на финанс. рынке. А реально надо покупать те активы, которые с каждым годом только дорожают. Вложил предположим 10тыс дол, а через 2 года продал и получил 30тыс. дол. А пример по курсам, то это для бабушек на лавочках.