Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 січ, 2024 08:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він
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