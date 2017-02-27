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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 січ, 2024 08:29
Волинь написав:
Зате миші не зїдять, не поцвіте, не вийде з обігу за давністю купюри.
Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:15
Василь-Рівне написав:
його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
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