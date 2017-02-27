RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11142111431114411145
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 08:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Волинь написав:Зате миші не зїдять, не поцвіте, не вийде з обігу за давністю купюри.

Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5933
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6790 раз.
Подякували: 3039 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов :)
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2333
З нами з: 24.10.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11142111431114411145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3352, 3353, 3354
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33531 36721294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2024 11:04
Игорь
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23148479
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1869 13175705
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 13:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2206)
25.01.2024 11:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.