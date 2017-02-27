Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 січ, 2024 08:29
Волинь написав:
Зате миші не зїдять, не поцвіте, не вийде з обігу за давністю купюри.
Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він
Василь-Рівне
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:15
Василь-Рівне написав:
його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Proofy
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:51
Proofy написав: Василь-Рівне написав:
його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Цей "золотий" зливок вагою 10 унцій має всередині вольфрам і десь 30% золота. Золото та вольфрам мають майже однакову щільність, а це означає, що такий зливок буде мати правильну вагу та розмір, як і справжній золотий зливок.
Читав, що найчастіше підробляють 1-но унцієві зливки
whois2010
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Додано: Чет 25 січ, 2024 12:29
whois2010 написав:
Цей "золотий" зливок вагою 10 унцій має всередині вольфрам
Это ваш слиток?
Proofy
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Додано: Чет 25 січ, 2024 12:41
Proofy написав: Василь-Рівне написав:
його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Меня не интересует что внутри слитка. Он должен быть соответственно упакован и иметь сертификат от известной аффинажной компании!
oleg49
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Додано: Чет 25 січ, 2024 12:58
oleg49 написав: Proofy написав: Василь-Рівне написав:
його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Меня не интересует что внутри слитка. Он должен быть соответственно упакован и иметь сертификат
от известной аффинажной компании
!
В таком случае слиток вернуть можно будет _только_ в эту компанию. И именно по этой причине спреды у них совсем грустные.
_hunter
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:02
С валюты перешли на золото )) Как его потом вывозить из страны?
Andrey2512
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