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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11143111441114511146>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 08:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Волинь написав:Зате миші не зїдять, не поцвіте, не вийде з обігу за давністю купюри.

Є такий мокшанський міліардер Стерлігов, теж так думав доки його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування, тому зберігайте свої злитки в сухому провітрюваному приміщенні, щоб часом не розчаруваись в цьому "пасиві" як він :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов :)
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:51

  Proofy написав:
  Василь-Рівне написав:його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов :)
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался

Зображення
Зображення
Цей "золотий" зливок вагою 10 унцій має всередині вольфрам і десь 30% золота. Золото та вольфрам мають майже однакову щільність, а це означає, що такий зливок буде мати правильну вагу та розмір, як і справжній золотий зливок.
Читав, що найчастіше підробляють 1-но унцієві зливки
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:Цей "золотий" зливок вагою 10 унцій має всередині вольфрам
Это ваш слиток?
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:41

  Proofy написав:
  Василь-Рівне написав:його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов :)
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался

Меня не интересует что внутри слитка. Он должен быть соответственно упакован и иметь сертификат от известной аффинажной компании!
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 12:58

  oleg49 написав:
  Proofy написав:
  Василь-Рівне написав:його золото не почала покривати іржа, було багато розчарування
Покупайте золото у надежных продавцов :)
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался

Меня не интересует что внутри слитка. Он должен быть соответственно упакован и иметь сертификат от известной аффинажной компании!

В таком случае слиток вернуть можно будет _только_ в эту компанию. И именно по этой причине спреды у них совсем грустные.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

С валюты перешли на золото )) Как его потом вывозить из страны?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:13

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

greenozon, где ссылка на брифинг ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:01




15% (без змін)
greenozon
 
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