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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11143111441114511146
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:04

  Proofy написав:
  whois2010 написав:Цей "золотий" зливок вагою 10 унцій має всередині вольфрам
Это ваш слиток?

Ні, не мій. Мені більше монети подобаються. До речі, на монетах не такий кінський спред, або взагалі колізії трапляються, коли інвестиційна монета продається на аукціоні по ціні вищій, ніж в той самий час у банку.
  oleg49 написав:
  Proofy написав:Покупайте золото у надежных продавцов :)
Ходили всякого рода байки, что и в банковских слитках внутри другой материал попадался

Меня не интересует что внутри слитка. Он должен быть соответственно упакован и иметь сертификат от известной аффинажной компании!

Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:04

Так что? Покупать? Продавать? :roll:
maniachello
 
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