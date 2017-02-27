Ні, не мій. Мені більше монети подобаються. До речі, на монетах не такий кінський спред, або взагалі колізії трапляються, коли інвестиційна монета продається на аукціоні по ціні вищій, ніж в той самий час у банку.
Правильно пишуть: місце купівлі важливіше за обгортку. В американських інтернетах купа розповідей про те, як на умовному овочевому ринку купляли зливки крутих виробників (Umicore, Argor, VALCAMBI , Pamp, Perth Mint) в упаковці, з голограмами, номерами, кодами, сертифікатами, а всередині було не золото.